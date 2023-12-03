Хмелевски о голе «Салавата» за 31 секунду до конца при 1:2 со «Спартаком»: «Когда забиваешь такие большие голы, внутри пустота, ты не знаешь, как отпустить эти эмоции»

Саша Хмелевски оценил победу над «Спартаком» (3:2 Б).

«Матч получился непростым по той причине, что мы играли с одной из лучших команд . Много большинства сегодня было — это качели, но мы нашли способ.

Вытащили игру за 31 секунду до сирены? Когда забиваешь такие большие голы, внутри пустота, ты не знаешь, как отпустить эти эмоции. Я очень горжусь Ваней Дроздовым. У него было трудное начало сезона, а сейчас он нашел свою игру, является одним из лидеров нашей команды.

Почему не смогли забить в овертайме? Не каждый раз получается. Молодцы, что рискнули, сняв вратаря, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского (смеется).

Знал, куда нужно бросать Андрею Карееву? Если мы дойдем до финала Кубка Гагарина, то опять с ним увидимся (улыбается). Если честно, да, я знал, куда бросать», – сказал нападающий « ».