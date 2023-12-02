Жамнов о поражениях «Спартака»: «Есть сложности, пошли микротравмы – все в совокупности. Хочется выигрывать, но из поражений можно многое извлечь»
Алексей Жамнов ответил на вопрос о неудачных результатах «Спартака».
«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Три подряд удаления подряд во втором периоде. Почему это произошло и как повлияло?
– Игровая дисциплина должна быть. Это мешает держать ритм игры.
В меньшинстве задействованы спецбригады, кто-то пропускает отрезки. Потеряли энергию во втором периоде. В некоторых ситуация допустили ненужные удаления.
– В концовке позволили сопернику отыграться. Не ожидали, что «Салават» забьет в меньшинстве?
– Хоккей длится 60 минут,.
Объяснили ребятам, как нужно сыграть ребятам, но совершили ошибку. В этом нет ничего страшного, будет уроком, как нужно играть в таких эпизодах.
– В пяти из шести последних играх команда проиграла. В чем причина?
– Есть сложности в сезоне, пошли микротравмы, в совокупности все. Из поражений можно извлечь очень многое. Конечно, хочется всегда выигрывать.
– Держали в голове, что «Салават» – бывший клуб Андрея Кареева?
– Кареев сыграл хорошо. У нас есть тренер вратарей, который с ними на постоянном контакте, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.