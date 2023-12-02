Жамнов о поражениях «Спартака»: «Есть сложности, пошли микротравмы – все в совокупности. Хочется выигрывать, но из поражений можно многое извлечь»

Алексей Жамнов ответил на вопрос о неудачных результатах «Спартака».

«Спартак» проиграл « » (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата .

– Три подряд удаления подряд во втором периоде. Почему это произошло и как повлияло?

– Игровая дисциплина должна быть. Это мешает держать ритм игры.

В меньшинстве задействованы спецбригады, кто-то пропускает отрезки. Потеряли энергию во втором периоде. В некоторых ситуация допустили ненужные удаления.

– В концовке позволили сопернику отыграться. Не ожидали, что «Салават» забьет в меньшинстве?

– Хоккей длится 60 минут,.

Объяснили ребятам, как нужно сыграть ребятам, но совершили ошибку. В этом нет ничего страшного, будет уроком, как нужно играть в таких эпизодах.

– В пяти из шести последних играх команда проиграла. В чем причина?

– Есть сложности в сезоне, пошли микротравмы, в совокупности все. Из поражений можно извлечь очень многое. Конечно, хочется всегда выигрывать.

– Держали в голове, что «Салават» – бывший клуб ?

– Кареев сыграл хорошо. У нас есть тренер вратарей, который с ними на постоянном контакте, – сказал главный тренер « » .