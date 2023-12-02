Жамнов о поражениях «Спартака»: «Есть сложности, пошли микротравмы – все в совокупности. Хочется выигрывать, но из поражений можно многое извлечь»

Теги Салават Юлаев Спартак Алексей Жамнов КХЛ Андрей Кареев Хоккей

Алексей Жамнов ответил на вопрос о неудачных результатах «Спартака».

«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Три подряд удаления подряд во втором периоде. Почему это произошло и как повлияло?

– Игровая дисциплина должна быть. Это мешает держать ритм игры.

В меньшинстве задействованы спецбригады, кто-то пропускает отрезки. Потеряли энергию во втором периоде. В некоторых ситуация допустили ненужные удаления.

– В концовке позволили сопернику отыграться. Не ожидали, что «Салават» забьет в меньшинстве?

– Хоккей длится 60 минут,.

Объяснили ребятам, как нужно сыграть ребятам, но совершили ошибку. В этом нет ничего страшного, будет уроком, как нужно играть в таких эпизодах.

– В пяти из шести последних играх команда проиграла. В чем причина?

– Есть сложности в сезоне, пошли микротравмы, в совокупности все. Из поражений можно извлечь очень многое. Конечно, хочется всегда выигрывать.

– Держали в голове, что «Салават» – бывший клуб Андрея Кареева?

– Кареев сыграл хорошо. У нас есть тренер вратарей, который с ними на постоянном контакте, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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7 комментариев
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Ответ Artem I
какой прикол вообще смотреть эту рофлигу ?
А с чем сравниваешь? С порнухой?
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Ответ Ygorek
Неужели играя в большинстве и выигрывая, нельзя сконцентрироваться и отстоять свои ворота. Опять Жамнов про 60 мин. хоккея будет петь, надоел уже!
надоел - не смотри. как будто Жамнов на льду был и не углядел за нападающим.
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Неужели играя в большинстве и выигрывая, нельзя сконцентрироваться и отстоять свои ворота. Опять Жамнов про 60 мин. хоккея будет петь, надоел уже!
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3-шайбы уже в большинстве пропускают.
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патамушто гандобин не играет...
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Болелы Спартака меня поражают . Вот что значит ветеранов болельщиков нет. Несколько поколений потеряли . Когда Жамнов всех подряд душил , то все хлопали в ладоши и ветки хоккейные были полны болел. Стоило проиграть начали сразу сопли пускать. Вы еще подливу выпустите. Все понятно и четко сказал Жамнов . Попробуйте подвернуть слегка голеностоп , а потом вы даже ходить не сможете полноценно , а не то что хоккей играть. Много мелких различных травм. Что непонятного. Сезон длинный .
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