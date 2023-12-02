Андрей Таратухин: «У СКА огромное количество камбэков, они явные лидеры по этому показателю. Видимо, штаб находит схемы, которые помогают в решающих отрезках»

Теги СКА Витязь Торпедо Дмитрий Рябыкин Андрей Таратухин КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Андрей Таратухин высказался о 10-матчевой победной серии СКА.

Бывший нападающий сборной России прокомментировал победу СКА в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Любые победные серии когда-то заканчиваются. «Магнитка», казалось, разрывала всех, а потом неожиданно проиграла разобранному «Барысу». У СКА тоже не все получалось в домашней игре с «Витязем», но армейцы, как и в игре с «Торпедо», мощно провели третий период и смогли отыграться.

Нижегородцам петербуржцы забросили трижды, подмосковной команде – дважды. Видимо, тренерский штаб СКА находит правильные слова и рабочие схемы, которые помогают менять игру в решающих отрезках. У СКА огромное количество камбэков, по этому показателю армейцы явные лидеры.

«Витязь» очень неплох в последних играх и заслуженно набрал один балл – наверное, это максимум, на что подопечные Рябыкина могли рассчитывать.

С нетерпением жду следующий матч СКА и «Магнитки» – у армейцев уже 10 побед подряд и в случае успеха в Магнитогорске армейцы как раз и догонят соперника по самой продолжительной серии в этом сезоне», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

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2 комментария
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Таратухин очень старается!
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Штаб находит СИСТЕМЫ, а не схемы😉
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