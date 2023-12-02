Серебряков об отсутствии шатаутов: «Главное, что СКА выигрывает, а не то, какая у меня статистика. Команда наконец-то начала стабильно играть»
Вратарь СКА Никита Серебряков подвел итоги матча с «Витязем» (3:2 ОТ).
– Есть ли разочарование от того, что не получилось вновь оставить ворота сухими?
– Нет, вообще нет (улыбается)! Самое главное, что мы выиграли.
Не знаю, почему у меня постоянно об этом спрашивают (смеется). Самое главное же, что команда выигрывает, а не то, какая у меня статистика. Статистикой кубки не выигрывают, только выигрывают с победами.
– Болельщиков явно волнует этот вопрос. Все-таки хочется увидеть сухой матч в вашем исполнении.
– Всему свое время. Самое главное – команда выигрывает 10 матчей подряд. Думаю, для болельщиков самое главное, что команда наконец-то начала стабильно играть, стабильно выигрывать.
– За счет чего, на ваш взгляд, удалось перевернуть игру с «Витязем»?
– Гнули свою линию, играли в свою игру, продолжали верить в себя, в свои силы. Полезли больше на ворота, закрыли вратаря.
– Почему не получилось с самого начала матча демонстрировать свой лучший хоккей?
– Такое бывает. Календарь тяжелый. Подряд игры против тяжелых соперников. Самое главное, что мы продолжали верить в себя, в свои силы и все-таки выиграли, – сказал голкипер СКА Никита Серебряков.
Серебряков еще не сделал ни одного шатаута в нынешнем сезоне.