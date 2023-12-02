Серебряков об отсутствии шатаутов: «Главное, что СКА выигрывает, а не то, какая у меня статистика. Команда наконец-то начала стабильно играть»

Теги СКА Витязь КХЛ Никита Серебряков Хоккей

Вратарь СКА Никита Серебряков подвел итоги матча с «Витязем» (3:2 ОТ).

– Есть ли разочарование от того, что не получилось вновь оставить ворота сухими?

– Нет, вообще нет (улыбается)! Самое главное, что мы выиграли.

Не знаю, почему у меня постоянно об этом спрашивают (смеется). Самое главное же, что команда выигрывает, а не то, какая у меня статистика. Статистикой кубки не выигрывают, только выигрывают с победами.

– Болельщиков явно волнует этот вопрос. Все-таки хочется увидеть сухой матч в вашем исполнении.

– Всему свое время. Самое главное – команда выигрывает 10 матчей подряд. Думаю, для болельщиков самое главное, что команда наконец-то начала стабильно играть, стабильно выигрывать.

– За счет чего, на ваш взгляд, удалось перевернуть игру с «Витязем»?

– Гнули свою линию, играли в свою игру, продолжали верить в себя, в свои силы. Полезли больше на ворота, закрыли вратаря.

– Почему не получилось с самого начала матча демонстрировать свой лучший хоккей?

– Такое бывает. Календарь тяжелый. Подряд игры против тяжелых соперников. Самое главное, что мы продолжали верить в себя, в свои силы и все-таки выиграли, – сказал голкипер СКА Никита Серебряков.

Серебряков еще не сделал ни одного шатаута в нынешнем сезоне.

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5 комментариев
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Такой неприятный стал при переходе в ска
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это судьи начали вам стабильно помогать, придумывая вымышленные удаления!
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Главанама что скама выигрыватма
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Если вместо Серебряков написать ротерберг - ответы ничуть бы не изменились.
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Стоило бы задуматься, а то в конце сезона найдут замену
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