Пачкалин о Никишине: «Он умеет в хоккее все. При своей результативности хорошо выполняет функции как защитник. Это самое ценное»

Виктор Пачкалин поделился мнением об игре защитника СКА Александра Никишина.

Игрок набрал 27 (9+18) очков в 36 матчах сезона при полезности «плюс 10».

– У Никишина много качеств – хорошо катается и лицом вперед, и спиной, бросает, может выйти один на один с вратарем и забить, умеет в хоккее все.

Самое главное – при своей результативности хорошо выполняет свои функции как защитник. Вот это самое ценное. Многие защитники могут подключиться и бросить, но при этом допускают ошибки в обороне, имеют отрицательный «плюс-минус». А у Никишина всегда плюсы.

Сколько он уже очков принес! Здорово играет и все вовремя делает: когда надо – с кистей бросит, когда надо – щелкнет, а когда надо – вообще обманет и пас отдаст.

– И голова светлая, и здоровья вагон?

– У него все качества для хоккея. Единственное, ему надо их развивать и быть фанатиком своего дела. Тогда все будет хорошо, – сказал бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин.