Пачкалин о Никишине: «Он умеет в хоккее все. При своей результативности хорошо выполняет функции как защитник. Это самое ценное»

Теги СКА КХЛ Виктор Пачкалин Александр Никишин Хоккей

Виктор Пачкалин поделился мнением об игре защитника СКА Александра Никишина.

Игрок набрал 27 (9+18) очков в 36 матчах сезона при полезности «плюс 10».

– У Никишина много качеств – хорошо катается и лицом вперед, и спиной, бросает, может выйти один на один с вратарем и забить, умеет в хоккее все.

Самое главное – при своей результативности хорошо выполняет свои функции как защитник. Вот это самое ценное. Многие защитники могут подключиться и бросить, но при этом допускают ошибки в обороне, имеют отрицательный «плюс-минус». А у Никишина всегда плюсы.

Сколько он уже очков СКА принес! Здорово играет и все вовремя делает: когда надо – с кистей бросит, когда надо – щелкнет, а когда надо – вообще обманет и пас отдаст.

– И голова светлая, и здоровья вагон?

– У него все качества для хоккея. Единственное, ему надо их развивать и быть фанатиком своего дела. Тогда все будет хорошо, – сказал бывший игрок «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин.

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