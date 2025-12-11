  • Спортс
  • Лоуренс – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Кори Пронмана, Верхофф – 2-й, Стенберг – 3-й, Маккенна – 4-й, Морозов – 16-й, Шилов – 26-й
11

Лоуренс – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Кори Пронмана, Верхофф – 2-й, Стенберг – 3-й, Маккенна – 4-й, Морозов – 16-й, Шилов – 26-й

Илья Морозов занял 16-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.

Илья Морозов занял 16-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-31 драфта.

Список возглавил форвард Тайнэн Лоуренс.

1. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);

2. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

4. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

6. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);

7. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

8. з Даксон Рудольф («Принс Альберт»);

9. н Джей Пи Херлберт («Камлупс»);

10. н Оливер Суванто («Таппара»);

...16. н Илья Морозов (университет Майами);

...26. н Егор Шилов («Викториявилль»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
