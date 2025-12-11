Лоуренс – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Кори Пронмана, Верхофф – 2-й, Стенберг – 3-й, Маккенна – 4-й, Морозов – 16-й, Шилов – 26-й
Илья Морозов занял 16-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Кори Пронмана.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-31 драфта.
Список возглавил форвард Тайнэн Лоуренс.
1. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);
2. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
4. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
6. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
7. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
8. з Даксон Рудольф («Принс Альберт»);
9. н Джей Пи Херлберт («Камлупс»);
10. н Оливер Суванто («Таппара»);
...16. н Илья Морозов (университет Майами);
...26. н Егор Шилов («Викториявилль»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
