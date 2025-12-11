Бразильский игрок в футзал Нандо: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025-го. Он легенда не только российского хоккея, но и всего мирового спорта»
Игрок в футзал Нандо: Овечкин – главный российский спортсмен 2025-го.
Защитник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Нандо назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.
«Честно сказать, активно за другими видами сильно не слежу. Но могу сказать, что Александр Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года.
Он легенда не только российского хоккея, но и всего мирового спорта», – сказал Нандо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости