Рябыкин про 2:3 против СКА: «Ведете 2:0, потом соперник сравнивает. Эмоционально это тяжело, надо учиться проходить через это»

Теги СКА Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Александр Никишин Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение «Витязя» в игре против СКА (2:3 ОТ).

После второго периода «Витязь» вел со счетом 2:0.

– Небольшое дежавю. Была такая же игра, как в Балашихе. Достаточно хорошо играли. Но удаление в конце матча нас подкосило.

– Почему по сценарию ноябрьского матча?

– Не знаю. Как сказал, дежавю. Благодарен ребятам. Первоначальный натиск Питера, потом вернулись в игру, создали моменты, не все удалось реализовать.

Первый гол – чисто индивидуальная ошибка. Мы показывали и разбирали, что Никишин любит «ушами финтить». В конце удаление – и все.

– В третьем периоде сбавили темп?

– Не могу сказать, что был соблазн удержать счет. Иногда, понимаете, у хоккеистов опускаются руки. Ведете 2:0, потом соперник сравнивает… Эмоционально это тяжело. Для любого спортсмена. Надо учиться проходить через это, — сказал главный тренер «Витязя».

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