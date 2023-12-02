Воронков и Марченко поучаствовали в стычке с игроками «Оттавы». Потасовка завязалась после удара клюшкой от Чинахова

Теги драки Оттава Коламбус видео НХЛ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Тим Штюцле Хоккей

Российские хоккеисты «Коламбуса» приняли участие в потасовке в матче НХЛ.

Инцидент произошел в третьем периоде матча «Блю Джекетс» против «Оттавы» (4:2).

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов ударил клюшкой форварда «Сенаторс» Тима Штюцле.

В результате на льду завязалась потасовка. В стычке поучаствовали Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.

Чинахов в итоге получил 2 минуты штрафа.

Воронков в этом матче отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне.

Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рад за парней
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а зачем он его клюшкой рубанул:)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий