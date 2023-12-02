Воронков и Марченко поучаствовали в стычке с игроками «Оттавы». Потасовка завязалась после удара клюшкой от Чинахова
Российские хоккеисты «Коламбуса» приняли участие в потасовке в матче НХЛ.
Инцидент произошел в третьем периоде матча «Блю Джекетс» против «Оттавы» (4:2).
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов ударил клюшкой форварда «Сенаторс» Тима Штюцле.
В результате на льду завязалась потасовка. В стычке поучаствовали Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко.
Чинахов в итоге получил 2 минуты штрафа.
Воронков в этом матче отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне.
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