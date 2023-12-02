Воронков и Марченко поучаствовали в стычке с игроками «Оттавы». Потасовка завязалась после удара клюшкой от Чинахова

Российские хоккеисты «Коламбуса» приняли участие в потасовке в матче НХЛ.

Инцидент произошел в третьем периоде матча «Блю Джекетс» против «Оттавы» (4:2).

Нападающий «Коламбуса» ударил клюшкой форварда «Сенаторс» Тима Штюцле.

В результате на льду завязалась потасовка. В стычке поучаствовали и .

Чинахов в итоге получил 2 минуты штрафа.

Воронков в этом матче отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне.

Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»