Агент Бабаев: «Чинахов хочет уйти из «Коламбуса» – не чувствует доверия. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует»

Теги Авангард возможные переходы Коламбус Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Ярмо Кекяляйнен Егор Чинахов Хоккей

Агент Егора Чинахова заявил о желании игрока уйти из «Коламбуса».

Об этом в интервью североамериканской прессе заявил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

«Он не чувствует, что ему доверяют, и хочет уйти. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует», – заявил Бабаев.

Агент заявил, что говорил с генеральным менеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом о недовольстве своего клиента, но официального запроса на обмен еще не поступало.

Ранее сообщалось, что «Авангарду» интересен вариант с арендой Егора Чинахова.

В этом сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:27.

22 комментария

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Berti
Да что ж там так в этом чертовом Оайо над русскими издеваются! Они уже настолько отчаялись, что пришлось рекорды бить и всем вместе забрасывать, лишь бы внимание обратили на их крик о помощи!
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Денис Гончаров
Честно говоря не понимаю в чем недоверие, но у Марченко 21 матч - 13 очков айс-тайм 16 минут и примерно столько же в большинстве. По моему ему очень даже доверяют и в равных 13,5 минут не так плохо и в большинстве.
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Евгений Кузнецов
Совет Чинахову. Избавляться по быстрее от этого "бизнесмена" . Столько приличных агентов. Зачем они связываются с этим аферистом?!!!
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Гамзат Рахимов
все игроки-клиенты от мешка Бабаева страдают
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Radik_2.0
ну тут только самому Чинахову виднее, не берусь судить
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Сергей Галынский
Опять этот Шуми шумит
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100 тысяч кэшем Аренаса
Только сегодня Чинахов поучаствовал в историческом российском рекорде, и в Коламбусе ему доверяют, и тут такой вброс от агента. Ребята-хоккеисты, бегите от Бабаева!
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Einfach Safari
Воронков уже страдал, теперь Чинахов. следующий,видимо, Марченко
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Cbj Fan
Ответ Хаскерс
Тогда это даже смешно. Марченко тоже его? Тогда ждем завтра тему про то, почему скучает Марченко.
Марченко у Милштэйна. И у того есть мозг в отличие от Шуми.
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Цыгaнёнoк исполняет пyтинcкую программу по возврату молодежи в родные пeнаты в рамках программы об искоренении бегства молодежи из родных пенат
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Алексей Тарлыков
Коламбус наверное больше не будет драфтовать капризных наших
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HockeyMan
Ухаха, человек хоть и талантливый, но больше 20 очков никогда в карьере не набирал, но тут начал показывать. Характер)))
С такими успехами, скоро в СКА будет играть. Там как раз бывший Ааангард))
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Clever_mind
Вся твоя клиентура в НХЛ страдает..
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Илья Савчук
Страдает, играя в самом русском коллективе НХЛ...
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Хаскерс
Не знаю кто агент у Воронкова, подскуливавший вчера (не Воронков подскуливал, а агент), но пора уж парням послать этих мутных на фиг и просто пахать, как они умеют.
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mitos
Спасти рядового Чинни!) Срочно ящик водки и баб!)
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Александр Черноусов
Ответ Роман Тихонов
Мечтать конечно не вредно, но второе звено Чинахов - Вей - Гераськин на бумаге выглядит просто бомбово.
А где Вей ???
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Booligan
Ответ Денис Гончаров
Честно говоря не понимаю в чем недоверие, но у Марченко 21 матч - 13 очков айс-тайм 16 минут и примерно столько же в большинстве. По моему ему очень даже доверяют и в равных 13,5 минут не так плохо и в большинстве.
При чём тут Марченко?
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Cbj Fan
Ответ Хаскерс
Не знаю кто агент у Воронкова, подскуливавший вчера (не Воронков подскуливал, а агент), но пора уж парням послать этих мутных на фиг и просто пахать, как они умеют.
Шуми Бабаев, у того также лицензия для НХЛ.
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Хаскерс
Ответ Cbj Fan
Шуми Бабаев, у того также лицензия для НХЛ.
Тогда это даже смешно. Марченко тоже его? Тогда ждем завтра тему про то, почему скучает Марченко.
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Dinarxxx
жаль.чинахов очень перспективен
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