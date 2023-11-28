Агент Бабаев: «Чинахов хочет уйти из «Коламбуса» – не чувствует доверия. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует»
Агент Егора Чинахова заявил о желании игрока уйти из «Коламбуса».
Об этом в интервью североамериканской прессе заявил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
«Он не чувствует, что ему доверяют, и хочет уйти. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует», – заявил Бабаев.
Агент заявил, что говорил с генеральным менеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом о недовольстве своего клиента, но официального запроса на обмен еще не поступало.
Ранее сообщалось, что «Авангарду» интересен вариант с арендой Егора Чинахова.
В этом сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:27.
С такими успехами, скоро в СКА будет играть. Там как раз бывший Ааангард))