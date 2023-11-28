Агент Бабаев: «Чинахов хочет уйти из «Коламбуса» – не чувствует доверия. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует»

Агент Егора Чинахова заявил о желании игрока уйти из «Коламбуса».

Об этом в интервью североамериканской прессе заявил представитель хоккеиста .

«Он не чувствует, что ему доверяют, и хочет уйти. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует», – заявил Бабаев.

Агент заявил, что говорил с генеральным менеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом о недовольстве своего клиента, но официального запроса на обмен еще не поступало.

Ранее сообщалось, что « » интересен вариант с арендой .

В этом сезоне нападающий набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 13:27.