Мэттьюс провел 500-й матч в НХЛ. У него 313 голов – делит с Буре 7-й результат в истории на таком отрезке. У Овечкина – 309

Теги рейтинги Торонто Марио Лемье Александр Овечкин Теему Селянне Уэйн Гретцки НХЛ Павел Буре Бретт Халл Яри Курри Майк Босси Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс провел 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Торонто» остался без очков в игре с «Питтсбургом» (3:2). 

В 19 играх сезона у 26-летнего американца 21 (14+7) балл. В последних 7 матчах – 3 (1+2) очка. 

За карьеру Мэттьюс набрал 563 (313+250) очка. Он делит 7-й результат по голам на этом отрезке за всю историю лиги с Павлом Буре (по 313). 

Больше шайб в первых 500 играх в рамках регулярок забросили Уэйн Гретцки (448), Майк Босси (395), Марио Лемье (393), Бретт Халл (386), Яри Курри (329) и Теему Селянне (321). 

Отметим, что в активе Александра Овечкина 309 шайб в первых 500 играх (9-й результат на таком отрезке). 

55 комментариев

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Mefodi
В возрасте до 28 лет больше Овечкина забили Айзерман, Курри, Робитайл, даже Пэт ЛаФонтен шёл ноздря в ноздрю, хотя мы его считаем скорее распасовщиком, а не снайпером. До поры до времени опережать график Овечкина вполне реально. Но дело в том, что настоящий марафон начинается после 35-го километра.А погоня за главным рекордом лиги это и есть самый настоящий марафон.
+58
-5
+53
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Nh4el
Овечкин
Матчи-шайбы
100 - 64
200 - 123
300 - 204
400 - 273
500 - 309

Мэтьюс
Матчи-шайбы
100 - 52
200 - 106
300 - 176
400 - 255
500 - 313
+40
-2
+38
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Самый адовый Крикун
Интересно то, что Овечкин с Мэттьюсом родились в один день, но Александр пришел в Лигу 20-летним, а Мэттьюс 19-летним. Т. Е. у американца вроде как год в запасе был, но Александр свой пятисотый матч сыграл в возрасте 26 лет и 77 дней, а Остон в возрасте 26 лет и 70 дней, травмы, ковид и нет уже этого запасного года
+34
-1
+33
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Артем Зырянов
Ответ андрей ногин
будем откровенны, всплеск результативности "при Мэттьюзе" (и самого латиноса), это смена экипировки вратарей. Овечкин выбил свои 65 задолго до этого.
С чего это? Экипировку пофиксили в 2005-м. Как и многие другие правила в пользу атаки.
+31
-8
+23
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Фтемноте
Ответ Nh4el
Овечкин Матчи-шайбы 100 - 64 200 - 123 300 - 204 400 - 273 500 - 309 Мэтьюс Матчи-шайбы 100 - 52 200 - 106 300 - 176 400 - 255 500 - 313
За такую статистику Овечкина, "спасибо" физрука Дейлу Хантеру. Который переводил его на другой фланге, использовал хрен знает как на площадке.
И статистика у Александра была совсем печальная.
11/12 - 38
12/13 - 32 ( был локаут. сыграл 48 матчей. Получил Харт. )
13/14 - 51
+18
-2
+16
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Артем Зырянов
Ответ Andrey Bokov
8 к этому времени успел почти 2 сезона пропустить, к сожалению. Сейчас бы вопрос о 900 голах уже не стоял бы.
Неправда. Овечкин провел 500 матчей до локаута-2013.
+20
-6
+14
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Павел Сергеевич
Здесь ещё вопрос в том ‐ как будет играть Остон через 7-8 лет и сможет ли избежать травм
+17
-4
+13
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VladosParovoz
Ответ Самый адовый Крикун
Интересно то, что Овечкин с Мэттьюсом родились в один день, но Александр пришел в Лигу 20-летним, а Мэттьюс 19-летним. Т. Е. у американца вроде как год в запасе был, но Александр свой пятисотый матч сыграл в возрасте 26 лет и 77 дней, а Остон в возрасте 26 лет и 70 дней, травмы, ковид и нет уже этого запасного года
Хорошо подмечено, но ковид не так уж и сильно вмешался, сезон 19/20 Лифс сыграли 70 матчей, 20/21 56 игр, а вот если бы не локаут 04/05 и Ови ворвался бы в лигу в 19 лет то результат не сложно представить.. А Остон красавчик, ни сколь не принижаю его снайперских качеств, пусть прогрессирует!
+12
-2
+10
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Mephi027
Это походу у Овечкина пришлось на период, когда его задвигал тренер в схемы

С 400 до 500 матча у него провал по числу шайб за матч.
+16
-7
+9
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андрей ногин
будем откровенны, всплеск результативности "при Мэттьюзе" (и самого латиноса), это смена экипировки вратарей. Овечкин выбил свои 65 задолго до этого.
+27
-20
+7
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VladosParovoz
Ответ Артем Зырянов
Неправда. Овечкин провел 500 матчей до локаута-2013.
Так он не это имел ввиду
+6
0
+6
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hhlg
Ответ Артем Зырянов
А в годы, когда в НХЛ зашел Мэттьюс, была ниже, чем в 2005-м, когда начинал Овечкин.
В годы это 1 год я так понимаю ;)
+7
-2
+5
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Andrey Bokov
8 к этому времени успел почти 2 сезона пропустить, к сожалению. Сейчас бы вопрос о 900 голах уже не стоял бы.
+17
-13
+4
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Andrey Bokov
Ответ Артем Зырянов
Неправда. Овечкин провел 500 матчей до локаута-2013.
А 2004 год он не пропустил разве? Могу ошибаться, но по моему там тоже никто не играл
+9
-5
+4
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hhlg
Ну так к слову в прайме Овечкина только 1 сезон (собственно его первый) средняя результативность в лиге была выше 3.
Из 8 сезонов мекса в 5 результативность выше 3 и она только растёт)
+4
0
+4
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hhlg
Ответ Aleksandr
Вообще интересно, что победит - медицина и новое долголетие условных макдэвида, мексиканца и бедарда или крутое пригородное здоровье Ови
Были надежды что Макдэвид 900 шайб выбьет через 5 лет, но в этом году на гениальные 25 идёт ;(
+4
-1
+3
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hhlg
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
График это хорошо, но гораздо важнее то, как он сможет избегать травм. Овечкин, надо признать, за всю карьеру пропускал очень мало матчей за исключением локаутов и прочих ковидов, у него и сотни не наберется. Сможет ли Остон этого избежать при всем уровне современной медицины, при всех стараниях лиги повысить результативность? Вот это интересно
Он уже пропустил больше чем Овечкин за всю карьеру
+4
-1
+3
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shexes
Блин, вроде же вот только отыгрывали первый сезон и была гонка с Лайне. Время, зо што ты так летишь?
+7
-4
+3
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Дмитрий Дашковский
У мэтьюса нет такого здоровья как у сане это первое второе Саня бросает из точки у мэтьюса нет такого поэтому максимум 750
+4
-1
+3
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Абдула2
Как же каждый раз жалко Буре с его травмами(
+11
-8
+3
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Mephi027
Ответ Павел Сергеевич
Здесь ещё вопрос в том ‐ как будет играть Остон через 7-8 лет и сможет ли избежать травм
Никак не сможет избежать.

Играть будет точно хуже, чем сейчас.
+12
-9
+3
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Andrey Bokov
Ответ Артем Зырянов
Есть уверенность, что он поехал бы в НХЛ?
Абсолютно никакой. Я даже не уверен, что он забил бы 40 голов, в том, локаутном сезоне 2004, если бы поехал туда. Но то, что не пропусти он эти 1,5 года 99 он бы уже догнал - уверен на все 100. Особенно обидно за 12 год. Там Овечкин был просто лютый. Не сыграл около 40 матчей. мог настрелять 20-30 голов.
+9
-7
+2
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Sergey Smolensky
Ответ Achilles 21
а лемье
А Линдроса (хотя он и сам виноват)
+2
0
+2
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hhlg
Ответ Mephi027
Пока марафонец буксует... :( 5 шайб за 17 матчей это жесть.
Ну так-то вершина в 827 взята. Тут за счастье 700 бы пробить матису)
+2
0
+2
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Сивуч
Ответ Дмитрий Дашковский
У мэтьюса нет такого здоровья как у сане это первое второе Саня бросает из точки у мэтьюса нет такого поэтому максимум 750
Да что за космические цифры, ориентирующиеся на линейную математику? Пускай сначала 500 наберёт хотя бы. Тут факторов, влияющих на путь снайпера, - в рот того наоборот
+1
0
+1
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v3
Ответ Andrey Bokov
Абсолютно никакой. Я даже не уверен, что он забил бы 40 голов, в том, локаутном сезоне 2004, если бы поехал туда. Но то, что не пропусти он эти 1,5 года 99 он бы уже догнал - уверен на все 100. Особенно обидно за 12 год. Там Овечкин был просто лютый. Не сыграл около 40 матчей. мог настрелять 20-30 голов.
Ладно там еще 1,5 года. Были же сезоны когда Овечкин по 30 забивал и это не локауты. Хотя то что не добрал тогда, добрал после 33.
+3
-2
+1
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Александр Богомолов
Ответ Артем Зырянов
С чего это? Экипировку пофиксили в 2005-м. Как и многие другие правила в пользу атаки.
Все верно. При этом результативность сейчас все равно заметно выше, чем когда Овечкин забил 65
+2
-1
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Orkem
Ответ Артем Зырянов
С чего это? Экипировку пофиксили в 2005-м. Как и многие другие правила в пользу атаки.
Амуницию вратарей НХЛ за последние годы уменьшали дважды, вроде в 2013 и в 2018 году, так что забивать стало заметно легче
+4
-3
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Mefodi
Ответ Артем Зырянов
Точно также ее уменьшили в 2005-м. И забивать стало заметно легче.
Главной причиной резкого увеличения результативности в сезоне 2005-06 стало строгое судейство. Команды в большинстве играли почти в 2 раза чаще, чем сейчас, в среднем примерно 6 раз за матч, это исторический максимум за всю историю наблюдений. Овечкин не мог стать главным бенефициантом, так как из его партнёров только Зубрус в нормальной команде мог бы регулярно выходить в большинстве, да и то только во второй бригаде. Команды быстро адаптировались к новым правилам, результативность уменьшилась, хотя, конечно, не до уровня "dead puck era".
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Артем Зырянов
Ответ Mefodi
Средняя результативность в сезонах: 2003-04 - 5.14 2005-06 - 6.05 2007-08 - 5 .44 2011-15 - 5.32-5.34 В сезоне 2005-06 средняя результативность выросла на 0.91 шайбу по сравнению с сезоном 2003-04. Факторов этого увеличения много, но ключевым является исторический максимум по числу удалений. Как только игроки стали реже удаляться, результативность сразу поползла вниз. Корреляции между числом удалений и средней результативностью очевидны. В конечном итоге в сезонах 2011-15 число удалений стабилизировалось на уровне 3 за матч на команду, а средняя результативность 5.32-5.34.Таким образом, всплеск результативности в сезоне 2005-06 на 80% обусловлен рекордным числом удалений. Овечкин по указанным причинам не мог в полной мере воспользоваться этой ситуацией. Безусловно, изменения в правилах в 2005 г. дали Овечкину некое преимущество по сравнению со снайперами, чей пик пришёлся на «dead puck era», такими как Хейдук, Игинла, Буре. Но поколение Меттьюза проводит свой прайм при куда более высокой средней результативности, чем поколение Овечкина, что очень способствует набиванию личной статистики.
Овечкин по указанным причинам не мог в полной мере воспользоваться этой ситуацией. = вот это миф. Он забил больше 20 голов в ПП. Таких сезонов за карьеру в дальнейшем у него было всего 3. Так что..
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Дмитрий Травницкий
темп у Остина неплохой. Вопрос в том, сможет он его поддерживать всю карьеру. Буре даже 500 не выбил, а все из списка, кроме Уэйна, не дошли до 800 , как это сделал Хоу( кстати на каком он месте в этом списке?) и Овечкин( промежуточное 9-е место в списке) . То что Остин великолепный снайпер не вызывает сомнений. Посмотрим насколько он сможет реализовать себя по итогам карьеры.
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Aleksandr
Вообще интересно, что победит - медицина и новое долголетие условных макдэвида, мексиканца и бедарда или крутое пригородное здоровье Ови
0
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Александр Богомолов
Ответ Sergey Smolensky
А Линдроса (хотя он и сам виноват)
А Босси?
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Achilles 21
Ответ Абдула2
Как же каждый раз жалко Буре с его травмами(
а лемье
+7
-7
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Mefodi
Ответ Артем Зырянов
Почитайте изменения, которые произошли тогда в НХЛ. Убрали красную линию, зона атаки стала больше, разрешили пассивные офсайды, что уменьшило количество пауз, размеры щитков у вратарей стали меньше на 11 процентов. Это пошло на пользу всем командам и всем игрокам, включая Овечкина, с кем бы он не выходил на площадку.
Средняя результативность в сезонах:
2003-04 - 5.14
2005-06 - 6.05
2007-08 - 5 .44
2011-15 - 5.32-5.34
В сезоне 2005-06 средняя результативность выросла на 0.91 шайбу по сравнению с сезоном 2003-04. Факторов этого увеличения много, но ключевым является исторический максимум по числу удалений. Как только игроки стали реже удаляться, результативность сразу поползла вниз. Корреляции между числом удалений и средней результативностью очевидны. В конечном итоге в сезонах 2011-15 число удалений стабилизировалось на уровне 3 за матч на команду, а средняя результативность 5.32-5.34.Таким образом, всплеск результативности в сезоне 2005-06 на 80% обусловлен рекордным числом удалений. Овечкин по указанным причинам не мог в полной мере воспользоваться этой ситуацией. Безусловно, изменения в правилах в 2005 г. дали Овечкину некое преимущество по сравнению со снайперами, чей пик пришёлся на «dead puck era», такими как Хейдук, Игинла, Буре. Но поколение Меттьюза проводит свой прайм при куда более высокой средней результативности, чем поколение Овечкина, что очень способствует набиванию личной статистики.
0
0
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Сивуч
Ответ TBFTT
Про Овечкина так же говорили.
Да мекс уже больше в лазарете провел времени, чем Овечкин в его возрасте. Так что после 30 он сдаст. Практика показала, что Овечкин уникален. Особенно на отрезке после 30. Невероятный темп, стабильность. Текущий сезон пока что насмарку, но, тем не менее, Овечкин - действительно зверюга. Не забываем сколько 50+ сезонов у Овечкина было к 26 годам, и сколько раз пробил планку "50"ик этому же времени Мэттьюс
0
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