Мэттьюс провел 500-й матч в НХЛ. У него 313 голов – делит с Буре 7-й результат в истории на таком отрезке. У Овечкина – 309

Остон Мэттьюс провел 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард « » остался без очков в игре с «Питтсбургом» (3:2).

В 19 играх сезона у 26-летнего американца 21 (14+7) балл. В последних 7 матчах – 3 (1+2) очка.

За карьеру набрал 563 (313+250) очка. Он делит 7-й результат по голам на этом отрезке за всю историю лиги с Павлом Буре (по 313).

Больше шайб в первых 500 играх в рамках регулярок забросили (448), (395), (393), Бретт Халл (386), Яри Курри (329) и Теему Селянне (321).

Отметим, что в активе Александра Овечкина 309 шайб в первых 500 играх (9-й результат на таком отрезке).