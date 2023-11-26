Мэттьюс провел 500-й матч в НХЛ. У него 313 голов – делит с Буре 7-й результат в истории на таком отрезке. У Овечкина – 309
Остон Мэттьюс провел 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард «Торонто» остался без очков в игре с «Питтсбургом» (3:2).
В 19 играх сезона у 26-летнего американца 21 (14+7) балл. В последних 7 матчах – 3 (1+2) очка.
За карьеру Мэттьюс набрал 563 (313+250) очка. Он делит 7-й результат по голам на этом отрезке за всю историю лиги с Павлом Буре (по 313).
Больше шайб в первых 500 играх в рамках регулярок забросили Уэйн Гретцки (448), Майк Босси (395), Марио Лемье (393), Бретт Халл (386), Яри Курри (329) и Теему Селянне (321).
Отметим, что в активе Александра Овечкина 309 шайб в первых 500 играх (9-й результат на таком отрезке).
Матчи-шайбы
100 - 64
200 - 123
300 - 204
400 - 273
500 - 309
Мэтьюс
Матчи-шайбы
100 - 52
200 - 106
300 - 176
400 - 255
500 - 313
И статистика у Александра была совсем печальная.
11/12 - 38
12/13 - 32 ( был локаут. сыграл 48 матчей. Получил Харт. )
13/14 - 51
С 400 до 500 матча у него провал по числу шайб за матч.
Из 8 сезонов мекса в 5 результативность выше 3 и она только растёт)
Играть будет точно хуже, чем сейчас.
2003-04 - 5.14
2005-06 - 6.05
2007-08 - 5 .44
2011-15 - 5.32-5.34
В сезоне 2005-06 средняя результативность выросла на 0.91 шайбу по сравнению с сезоном 2003-04. Факторов этого увеличения много, но ключевым является исторический максимум по числу удалений. Как только игроки стали реже удаляться, результативность сразу поползла вниз. Корреляции между числом удалений и средней результативностью очевидны. В конечном итоге в сезонах 2011-15 число удалений стабилизировалось на уровне 3 за матч на команду, а средняя результативность 5.32-5.34.Таким образом, всплеск результативности в сезоне 2005-06 на 80% обусловлен рекордным числом удалений. Овечкин по указанным причинам не мог в полной мере воспользоваться этой ситуацией. Безусловно, изменения в правилах в 2005 г. дали Овечкину некое преимущество по сравнению со снайперами, чей пик пришёлся на «dead puck era», такими как Хейдук, Игинла, Буре. Но поколение Меттьюза проводит свой прайм при куда более высокой средней результативности, чем поколение Овечкина, что очень способствует набиванию личной статистики.