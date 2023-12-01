Овечкин о посещении финала ЛЧ в Стамбуле: «Обычный билет, с людьми – покричать, поболеть, пивка попить, а его не давали»

Александр Овечкин вспомнил, как посещал финал Лиги чемпионов в Стамбуле.

В том матче «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории выиграл турнир.

– В июне вы были в Стамбуле на финале . За кого болели – «Манчестер Сити» или «Интер», учитывая, что ваши любимые команды в Европе другие – «Ливерпуль» и «Барселона»?

– Так и есть. Хотелось просто зрелища. Болел за красивый футбол, из двух этих клубов – ни за кого.

(«Просто пивка попить», – сказал Евгений Кузнецов, находившийся рядом – Sports.ru). Да, пивка попить, атмосферу почувствовать. А пива там не давали! Серьезно!

– У вас что, не в ВИП-ложу билет был?

– Обычный, зачем? С людьми – покричать, поболеть, – сказал форвард « ».

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