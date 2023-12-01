Овечкин о посещении финала ЛЧ в Стамбуле: «Обычный билет, с людьми – покричать, поболеть, пивка попить, а его не давали»

Теги Интер Вашингтон Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Александр Овечкин Лига чемпионов УЕФА НХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Александр Овечкин вспомнил, как посещал финал Лиги чемпионов в Стамбуле.

В том матче «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории выиграл турнир.

– В июне вы были в Стамбуле на финале Лиги чемпионов. За кого болели – «Манчестер Сити» или «Интер», учитывая, что ваши любимые команды в Европе другие – «Ливерпуль» и «Барселона»?

– Так и есть. Хотелось просто зрелища. Болел за красивый футбол, из двух этих клубов – ни за кого.

(«Просто пивка попить», – сказал Евгений Кузнецов, находившийся рядом – Sports.ru). Да, пивка попить, атмосферу почувствовать. А пива там не давали! Серьезно!

– У вас что, не в ВИП-ложу билет был? 

– Обычный, зачем? С людьми – покричать, поболеть, – сказал форвард «Вашингтона».

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33 комментария
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Заголовок пропал: "Овечкину не дали пива".
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Ответ FUFAYKIN
Какое пивко, а Грецки догонять?
Пивка для рывка
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Ови так насыщенно это лето провел, что теперь сухие серии так и штампует
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Почему-то все эти ценители скромного только заграницей такие смиренные и скромные. Как только возвращаются в Россию, сразу вспоминают о своих голубых кровях, вип ложах и президентских люксах
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Это часть большого монолога о том,как великий игрок за один отпуск превратился в мешок
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Какое пивко, а Грецки догонять?
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Ответ Roman Roman
и это даже без пива?😱😱😱
У Кузи есть вещи позабористее, чем пиво 😂
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Сидел рядом с Овечкиным на финале Кубка России 2002 года. Пиво он не пил, так как был юн и с отцом, но весь матч безостановочно лузгал семечки)
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Ответ Roman Roman
и он принёс с собой
водку
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Ответ Orik298
Ови так насыщенно это лето провел, что теперь сухие серии так и штампует
шатауты
+5
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Ответ FUFAYKIN
Какое пивко, а Грецки догонять?
Ему похрен
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Ответ Владислав Севастьянов
Сидел рядом с Овечкиным на финале Кубка России 2002 года. Пиво он не пил, так как был юн и с отцом, но весь матч безостановочно лузгал семечки)
Тогда ещё зубы не выбили
+3
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Ответ Кокич
Заголовок пропал: "Овечкину не дали пива".
и он принёс с собой
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Ответ Павел Павлов
Это часть большого монолога о том,как великий игрок за один отпуск превратился в мешок
и это даже без пива?😱😱😱
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Ответ Alex Rhea
Овечкина узнали бы простые люди в России, Канаде, некоторые в США, ну и небольшие группы людей в Финляндии, Чехии и Швеции, во всех остальных странах мира он не более известен, чем я. Так что ничего удивительного, что он не на вип сидел
Я если столкнусь с Макдевидом на улице, то я и его не узнаю 😂
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Пива не дали, атмосферу прочувствовать не удалось...
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Депутат хотел побыть с обычными людьми))
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Ответ Kuryanin
Пивка для рывка
Водочки для обводочки
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Ответ Оригинальный Ник
Почему-то все эти ценители скромного только заграницей такие смиренные и скромные. Как только возвращаются в Россию, сразу вспоминают о своих голубых кровях, вип ложах и президентских люксах
Вероятнее всего в России у них другого выбора не остается поскольку поход на любое мероприятие будет превращаться в автограф сессию
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Саша, сначала рекорд Грецки.
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Ответ Оригинальный Ник
Почему-то все эти ценители скромного только заграницей такие смиренные и скромные. Как только возвращаются в Россию, сразу вспоминают о своих голубых кровях, вип ложах и президентских люксах
Местный воздух влияет наверно.
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Кто это?
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Ответ Владислав Севастьянов
Сидел рядом с Овечкиным на финале Кубка России 2002 года. Пиво он не пил, так как был юн и с отцом, но весь матч безостановочно лузгал семечки)
Наверное Тем зубом которого потом не стало
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Ответ Roman Roman
шатауты
шотауты
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Ответ FUFAYKIN
Какое пивко, а Грецки догонять?
Не нужно Грецкого догонять
Легендарные игроки должны оставаться на вершине
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Ответ Kuryanin
Пивка для рывка
Водочки для обводочки
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Какое тебе пивко? Ты и так забивать почти перестал.
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Ответ andypandafclm853
Редактора оштрафовать
И отправить в пердив
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