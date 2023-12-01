Терещенко об Овечкине: «Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал результативность Александра Овечкина в сезоне.

«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня ночью ведь отдал голы и прервал серию без очков. Плюс сказывается смена тренера. Некоторые игроки травмированы.

Он снова провел мало времени на льду? Это игра, есть определенные роли. Не думаю, что на этом стоит сосредотачиваться», – сказал трехкратный чемпион мира

Напомним, Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» форвард сыграл чуть более 14 минут – это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В этом сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Сезон только начался, Сашу вот-вот прорвёт»
Ну а то, что он еле двигается - неважно, всё само образуется))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кому голы отдал? Старику Уэйну соточку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
конечно, ничего страшного... а чего тут сташного, что рекорд не побит? это разве страх? ну, не побьёт, и что в страхе кто-то жить будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий