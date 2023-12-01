Терещенко об Овечкине: «Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму»

Алексей Терещенко прокомментировал результативность Александра Овечкина в сезоне.

«Ничего страшного в безголевой серии нет. Еще наберет оптимальную форму, надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня ночью ведь отдал голы и прервал серию без очков. Плюс сказывается смена тренера. Некоторые игроки травмированы.

Он снова провел мало времени на льду? Это игра, есть определенные роли. Не думаю, что на этом стоит сосредотачиваться», – сказал трехкратный чемпион мира

Напомним, Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4). В матче с «Дакс» форвард сыграл чуть более 14 минут – это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В этом сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.