Овечкин о том, кто является номером один в НХЛ: «Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, Макдэвид, Макар. Одного человека сложно выделить»
Александр Овечкин высказался о высокой результативности в НХЛ.
– Чем объясняете самую высокую результативность в НХЛ за последние 20 лет в этом сезоне? И вообще, она растет сезон от сезона.
– Лига не стоит на месте и меняется. Стало больше пространства для более юрких игроков. Если посмотреть, что было лет десять назад, – правила поменялись. Больше стало удалений, нет таких задержек и хитов, как раньше. Все делается для того, чтобы было больше зрелища.
– Если бы вам сейчас было лет на пятнадцать меньше, при нынешних правилах сколько бы голов за сезон забивали и очков набирали?
– Если бы да кабы. Я доволен и тем, как прошли мои молодые годы, и в принципе тем, как все идет сейчас. Буду продолжать работать и стараться.
– Кто для вас сейчас в НХЛ номер один?
– Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар... – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.