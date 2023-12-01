Овечкин о том, кто является номером один в НХЛ: «Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, Макдэвид, Макар. Одного человека сложно выделить»

Александр Овечкин высказался о высокой результативности в НХЛ.

– Чем объясняете самую высокую результативность в за последние 20 лет в этом сезоне? И вообще, она растет сезон от сезона.

– Лига не стоит на месте и меняется. Стало больше пространства для более юрких игроков. Если посмотреть, что было лет десять назад, – правила поменялись. Больше стало удалений, нет таких задержек и хитов, как раньше. Все делается для того, чтобы было больше зрелища.

– Если бы вам сейчас было лет на пятнадцать меньше, при нынешних правилах сколько бы голов за сезон забивали и очков набирали?

– Если бы да кабы. Я доволен и тем, как прошли мои молодые годы, и в принципе тем, как все идет сейчас. Буду продолжать работать и стараться.

– Кто для вас сейчас в НХЛ номер один?

– Одного человека сложно выделить. Маккиннон, , Мэттьюс, конечно, , Макар... – сказал нападающий « » .