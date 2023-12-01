Овечкин о том, кто является номером один в НХЛ: «Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, Макдэвид, Макар. Одного человека сложно выделить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Кэйл Макар Хоккей

Александр Овечкин высказался о высокой результативности в НХЛ.

– Чем объясняете самую высокую результативность в НХЛ за последние 20 лет в этом сезоне? И вообще, она растет сезон от сезона.

– Лига не стоит на месте и меняется. Стало больше пространства для более юрких игроков. Если посмотреть, что было лет десять назад, – правила поменялись. Больше стало удалений, нет таких задержек и хитов, как раньше. Все делается для того, чтобы было больше зрелища.

– Если бы вам сейчас было лет на пятнадцать меньше, при нынешних правилах сколько бы голов за сезон забивали и очков набирали?

– Если бы да кабы. Я доволен и тем, как прошли мои молодые годы, и в принципе тем, как все идет сейчас. Буду продолжать работать и стараться.

– Кто для вас сейчас в НХЛ номер один?

– Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар... – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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20 комментариев
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Одного сложно, но он всё-таки есть. Все главные личные награды у Макдэвида. Да и статистика, как у людей в 90-е.
+17
-5
+12
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Ответ Serge Vendino
А Драйзайтль как же?
Хьюзы, Панарин, Паста. Много кого сходу не назвать. Вратарей не назвал. Бывает
+11
0
+11
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А Драйзайтль как же?
+12
-2
+10
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Ответ Serge Vendino
А Драйзайтль как же?
Драйзайтль - это Малкин из Эдмонтона, не смотря на все заслуги, его считают просто хорошим центром)
+10
-5
+5
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Конечно Кучеров. 4 раза в финале играл...2 КС.
+4
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Ответ Тёма Тёма
Одного сложно, но он всё-таки есть. Все главные личные награды у Макдэвида. Да и статистика, как у людей в 90-е.
Но ведь фанаты Саши говорят - что МакДи просто бегунок))
+11
-7
+4
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особенно бросается в глаза как на пятаке играют.раньше нападающих защитники сносили,а сейчас нап бьёт по ловушке вратаря,а защитник подъедет,обнимит
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Удивительно, как часто забывают про Драйзайтля, на редкость разносторонний игрок (катание и защита чуть проседают, но в остальном просто гениален). И по стабильности топ, и в регулярке второй после Коннора, а в плей-офф вообще лучший - 77 очков в 49 играх, 1,57 в среднем за игру (больше всех вообще - и МакДэвида (1,53), и Кучерова с Маккинноносм (1,3), и подавно Мэттьюса (0,88))
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Он хотел сказать, что он сам - Великий!
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Ответ Maxim Shumov
Но ведь фанаты Саши говорят - что МакДи просто бегунок))
Ну вот пусть фанаты Саши так и говорят. Есть факты, а есть фанатизм)
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Ответ Maxim Shumov
Но ведь фанаты Саши говорят - что МакДи просто бегунок))
а фанаты Кросби говорят, что Овечкин - бездумная пулялка. Что с этим делать?
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На данный момент Кучеров,индивидуально Макдэвид.
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Баркова и Каприза забыли.
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Ответ Aramius
Удивительно, как часто забывают про Драйзайтля, на редкость разносторонний игрок (катание и защита чуть проседают, но в остальном просто гениален). И по стабильности топ, и в регулярке второй после Коннора, а в плей-офф вообще лучший - 77 очков в 49 играх, 1,57 в среднем за игру (больше всех вообще - и МакДэвида (1,53), и Кучерова с Маккинноносм (1,3), и подавно Мэттьюса (0,88))
Это было просто первое, что он вспомнил, Драйз и Евген да, в тени сейчас. Но уж кто-кто, а Биг Найт и Куч в плей-офф точно хороши. А Мекс... ну он в Торонто играет, там в плей-офф долго не пробудешь.
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