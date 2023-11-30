Быков о Финляндии и турнире НХЛ: «Хозяин дал команду – все пошли по стойке «смирно». Возможна цепная реакция. Ждать положительного – лелеять себя надеждами»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

– Надеяться на здравое мировоззрение и здравый смысл сейчас очень сложно в такой ситуации, пока политическая ситуация находится в такой стадии, и все эти структуры спортивные или еще какие-то находятся под давлением политической повестки.

Поэтому ждать чего-то сейчас положительного – это лелеять себя надеждами.

– Ждать ли подобных заявлений от других сборных?

– Да, там пример идет друг за другом, они могут то же самое делать. Хозяин дал команду, и все пошли по стойке «смирно». Возможна цепная реакция.

– Хотели бы сами хоккеисты из Финляндии и других стран играть со сборной России сейчас?

– Опять же, на это можно надеяться, но все люди разные, все они по-разному подвергаются этому давлению, у всех разное мнение.

Сложно сказать, как бы они среагировали. Можно сожалеть.

По большому счету, здесь никто не в выигрыше, особенно спорт, хоккей, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

16 комментариев
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Мне из Швейцарии лучше видно, вы так и знайте... добавил Быков
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Ответ SmilingBy
Не выдуманные истории, в которые невозможно не поверить) Полагаю за эти 10 лет у них все ещё хуже стало?
ага. сейчас уже говорят- как жаль что когда то откололись от россии ;)
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У мужика в голове не укладывается, как можно жить без хозяина. Тут медицина бессильна.
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Договорится ВА - даст "хозяин" команду швейцарцам...
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Ответ Циник Петербургский
Как-то раз лет 10 назад я разговаривал с финскими бизнесменами в Хельсинки. Меня тогда поразила пропитанная горечью фраза самого старшего из финнов, с которым остальные грустно согласились: "К огромному нашему сожалению, наша страна давно легла под Америку". Возможно, финским бизнесменам немножечко виднее про свою страну и ее хозяев, чем Вам, не находите?
Не выдуманные истории, в которые невозможно не поверить)
Полагаю за эти 10 лет у них все ещё хуже стало?
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А в Ванкувере какая команда была?😅
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Как можно ходить по стойке смирно, вась?
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Хозяин - это совесть.
И понимание где Добро, где Зло.
Никто не хочет в одно поле выходить.
+2
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Ответ Циник Петербургский
Как-то раз лет 10 назад я разговаривал с финскими бизнесменами в Хельсинки. Меня тогда поразила пропитанная горечью фраза самого старшего из финнов, с которым остальные грустно согласились: "К огромному нашему сожалению, наша страна давно легла под Америку". Возможно, финским бизнесменам немножечко виднее про свою страну и ее хозяев, чем Вам, не находите?
Разбил просто по фактам в пух и прах, разбил и уничтожил.
+2
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Быков про себя и своего хозяина? Бываю иногда в Швейцарии, с удовольствием бы заехал к нему поинтересоваться почему он таким безмозглым стал, но не знаю где живёт 🤷‍♂️
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Хотелось бы понять, что подразумевается под "здравым смыслом"?
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Слава возвращайся . Здесь хорошо !
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Ответ Заборостроитель
А в Ванкувере какая команда была?😅
Канадская.
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