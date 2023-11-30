Быков о Финляндии и турнире НХЛ: «Хозяин дал команду – все пошли по стойке «смирно». Возможна цепная реакция. Ждать положительного – лелеять себя надеждами»

Вячеслав Быков прокомментировал возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

– Надеяться на здравое мировоззрение и здравый смысл сейчас очень сложно в такой ситуации, пока политическая ситуация находится в такой стадии, и все эти структуры спортивные или еще какие-то находятся под давлением политической повестки.

Поэтому ждать чего-то сейчас положительного – это лелеять себя надеждами.

– Ждать ли подобных заявлений от других сборных?

– Да, там пример идет друг за другом, они могут то же самое делать. Хозяин дал команду, и все пошли по стойке «смирно». Возможна цепная реакция.

– Хотели бы сами хоккеисты из Финляндии и других стран играть со сборной России сейчас?

– Опять же, на это можно надеяться, но все люди разные, все они по-разному подвергаются этому давлению, у всех разное мнение.

Сложно сказать, как бы они среагировали. Можно сожалеть.

По большому счету, здесь никто не в выигрыше, особенно спорт, хоккей, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.