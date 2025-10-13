Штурм о 3 победах «Бостона» на старте сезона НХЛ: «Мы – семья, где все помогают друг другу. Быть вместе – это наша идентичность. Далеко вперед я не заглядываю»

Марко Штурм оценил удачный старт сезона НХЛ для «Бостона».

«Брюинс» под руководством 47-летнего специалиста начали с 3 побед подряд – над «Вашингтоном » (3:1), «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Баффало» (3:1).

«Все рады быть здесь, все работают. Мы – семья. Все поддерживают друг друга и помогают друг другу, как это и принято в семье. Мы чувствуем, что и зрители это видят.

Всегда ли мы будем побеждать? Нет. Но что бы ни происходило, мы хотим держаться вместе. Это наша идентичность, возвращение к идентичности, может быть. Это то, чего мы хотим. Играть так – это удовольствие.

Я не смотрю далеко вперед. В целом иду от игры к игре. И я тоже не знал, чего ожидать. Мы провели неплохую предсезонку, но было понятно, что еще есть над чем работать. Но ребята вышли на матч в Вашингтоне заряженными, и это сразу же передалось всем.

Постепенно команда начинает понимать, что мы делаем, чего я от нее хочу и так далее. Мы сплотились», – сказал Штурм .