Максим Кузнецов об игре за «Салават»: «Пока все как сказка. До сих пор не могу поверить, что играю здесь. Спасибо тренерам за доверие – постараюсь его оправдать»
Максим Кузнецов назвал сказочными ощущения от игры за «Салават» в КХЛ.
23-летний форвард набрал 8 (3+5) очков в 12 играх за уфимский клуб в текущем сезоне FONBET КХЛ.
В прошлом сезоне он выступал за «Тамбов» в Olimpbet ВХЛ (39 очков в 51 матче регулярного чемпионата, 26+13).
«До сих пор не могу поверить, что играю здесь. Спасибо тренерам за доверие – постараюсь его оправдать. Пока все как сказка.
Если сейчас еще начнем выигрывать, тогда вообще будет все очень хорошо, – сказал Кузнецов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
