Летанг получил травму нижней части тела. Защитник поедет с «Питтсбургом» на выезд в Калифорнию

Крис Летанг получил травму нижней части тела.

38-летний защитник «Питтсбурга » травмировался в начале третьего периода игры с «Рейнджерс» (1:6) в регулярном чемпионате. По-видимому, это произошло, когда игрок врезался в борт при попытке силового приема.

Ожидается, что он может пропустить несколько дней. В воскресенье хоккеист не тренировался вмеcте с командой.

Канадец проводит свой 20-й сезон в НХЛ . В текущей регулярке Летанг провел 3 игры, в которых остался без очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 21:35.

Главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз сказал, что игрок поедет с командой на выезд в Калифорнию, где команде предстоит провести матчи против «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе».

Также он сообщил, что форвард Кевин Хэйс отправится в турне вместе с командой, а форвард Рутгер Макгроарти – нет. Оба игрока пропустили стартовые матчи сезона из-за травм верхней части тела.