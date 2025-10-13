Экс-вратарь систем «Авангарда» и СКА Бережной дебютировал в АХЛ за фарм «Чикаго». Он отразил 29 бросков «Айовы» из 31 – 1-я победа в лиге
Экс-вратарь системы СКА Станислав Бережной дебютировал в АХЛ за фарм «Чикаго».
22-летний голкипер «Рокфорда» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Айовой» (6:2).
Россиянин, ранее выступавший в системах «Авангарда» и СКА, отразил 29 бросков из 31 и записал в актив победу.
В июле СКА отдал Бережного «Динамо» в рамках сделки с участием защитника Бреннана Менелла. Вскоре стало известно о том, что Станислав уезжает в Северную Америку.
В FONBET КХЛ в активе вратаря 1 неполный матч в прошлом сезоне. В Olimpbet ВХЛ он провел 27 игр за «Омские Крылья» и «СКА-Неву» в регулярном чемпионате, а также 8 игр за клуб из Санкт-Петербурга в плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
