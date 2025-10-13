Пашков о селекции клубов КХЛ: «У нас двойные стандарты – Буше или Гру балуют трансферами, Епанчинцев попал под раздачу. У «Металлурга» – самый перспективный путь»

Александр Пашков высказался о трансферной политике клубов КХЛ.

– Сейчас в КХЛ вижу два основных направления в селекционной работе. Первое – ставка на российских игроков, на школу. Самые яркие представители этого направления – «Металлург» и «Локомотив », а в предыдущие годы по этому пути шел, например, СКА .

Второй вариант – например, «Авангард» и «Трактор». Там идет постоянная и я бы сказал агрессивная селекционная работа с акцентом на легионеров, игроков из Северной Америки.

Сравнивать трансферы Омска и его соседей из Новосибирска невозможно – они как будто из разных лиг. «Авангард» берет дорогих игроков, «Сибирь » методом тыка скорее затыкает дыры. Новосибирская история с сомнительным вратарем Домингом – показательная.

– Вы – сторонник какого пути?

– Главной фигурой нашего хоккей должен стать тренер, под него должна вестись вся селекционная политика. А у нас постоянные двойные стандарты. Посмотрите, как балуют трансферами Буше или Гру – и как под раздачу попал тот же Епанчинцев.

Ну а самым перспективным мне видится путь нынешней «Магнитки». Там вся селекция заточена под игровой стиль команды, под систему Андрея Разина. Ему подбираются только те хоккеисты, которые вписываются в формат «Металлурга », причем именно российские, не требующие адаптации в лиге.

