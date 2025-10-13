Защитник «Ванкувера» Майерс оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар Макдэвида клюшкой в пах в матче против «Эдмонтона»
Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс оштрафован на 2,5 тысячи долларов.
35-летний игрок был наказан по итогам матча между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В третьем периоде Майерс ударил капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида клюшкой в пах. Судьи не дали удаление, при этом через 40 секунд игрок «Кэнакс» отправился на скамейку для оштрафованных за выброс шайбы.
Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
