Третьяк о турнире НХЛ без России: «Всегда надо надеяться на лучшее. Поживем – увидим. Может, все изменится»
Владислав Третьяк высказался о турнире НХЛ для сборных без России.
Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Что касается Кубка мира – пока не до конца все ясно. Поживем – увидим. Может, все изменится.
Мы надеемся, всегда надо надеяться на лучшее», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)
Не надо печалиться
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Вся жизнь впереди
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До выборов точно ничего не изменится, да и после, честно говоря, не верится