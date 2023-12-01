Третьяк о турнире НХЛ без России: «Всегда надо надеяться на лучшее. Поживем – увидим. Может, все изменится»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ Кубок мира Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Что касается Кубка мира – пока не до конца все ясно. Поживем – увидим. Может, все изменится.

Мы надеемся, всегда надо надеяться на лучшее», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)

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19 комментариев
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Это скоро официально нашим гимном станет

Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
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Ответ Женя Иванов
Что изменится? До выборов точно ничего не изменится, да и после, честно говоря, не верится
Время до выборов-золотое время. Доллар сдерживают,цены на топливо ⛽️ не повышают, мобилизацию не объявляют. Радуйтесь)) После будет не до хоккея …
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Сколько уже нас этими надо чуть чуть подождать кормят? И ведь это еще до распада СССР началось, как минимум, и никак не закончится.
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"Нам говорили (раньше), что жить хорошо будут наши дети, а сейчас говорят, как мы хорошо жили.“ — Владимир Зельдин
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Что изменится?
До выборов точно ничего не изменится, да и после, честно говоря, не верится
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Ответ Женя Иванов
Что изменится? До выборов точно ничего не изменится, да и после, честно говоря, не верится
После устроят очередную гадость, типа второй волны мобилизации или еще чего. Так что в лучшую сторону не изменится.
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Для изменёний необходимы предпосылки, но их нет.
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ну да ну да) европа загнивает, но в турнирах участвовать хотим)
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Погодите! А кто клеймить продажную клику Ристолайнена, или другого какого -лайнена будет?!
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Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется.
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Долго спит, шайбоголовый. Давно катки не считал
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Как обтекаемо,Владик. Ты что, политику партии и старческого маразма не поддерживаешь?
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Доживем - увидим...
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"Пук среньк" - сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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Радует, что до КХЛ и того же ЦСКА дошло, что ждать примерно нечего. Поэтому отменили "европаузы" в регулярке и послали ИИХФ с их трансферными картами. Осталось только плей-офф продлить на май и играть во время ЧМ ИИХФ, как приличные люди.
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Заняли позицию ждунов.Надо самим решать все если мы себя называем Великой державой.
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лчень перспективная ветка. народ перед выходными разогревается.
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Да мы только одними надеждами и живем, что придет ваше время, ну точнее уйдет...)
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Ответ Женя Иванов
Что изменится? До выборов точно ничего не изменится, да и после, честно говоря, не верится
Ну сказать, дно всегда можно пробить...
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