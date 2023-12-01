Третьяк о турнире НХЛ без России: «Всегда надо надеяться на лучшее. Поживем – увидим. Может, все изменится»

Владислав Третьяк высказался о турнире НХЛ для сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Что касается Кубка мира – пока не до конца все ясно. Поживем – увидим. Может, все изменится.

Мы надеемся, всегда надо надеяться на лучшее», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)