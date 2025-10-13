Акользин о «Шанхае»: «Уверен, что и в Китае болельщики у нас есть. Когда приедем туда со своей аурой питерской, эти две ауры соединятся в одну»
Павел Акользин уверен, что у «Шанхая» есть болельщики в Китае.
«Дрэгонс» набрали 18 очков в 13 играх и идут на 3-м месте в таблице Западной конференции FONBET КХЛ. С этого сезона китайский клуб проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге.
– Не возникает ли у вас ощущения, что «Шанхай» – команда петербургская, а не китайская?
– Ну раз пока мы в Питере находимся… У нас, если не ошибаюсь, будут игры, которые мы будем проводить в Китае.
Я думаю, и там болельщики у нас есть. Я даже в этом уверен. Когда мы туда приедем со своей аурой питерской, и вот эти две ауры соединятся в одну.
Думаю, поездка в Китай будет интересной и для нас, и для самой страны, что там будет играть команда КХЛ. Ждем этого, – сказал нападающий «драконов».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости