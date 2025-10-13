Акользин о «Шанхае»: «Уверен, что и в Китае болельщики у нас есть. Когда приедем туда со своей аурой питерской, эти две ауры соединятся в одну»

Павел Акользин уверен, что у «Шанхая» есть болельщики в Китае.

«Дрэгонс » набрали 18 очков в 13 играх и идут на 3-м месте в таблице Западной конференции FONBET КХЛ. С этого сезона китайский клуб проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге.

– Не возникает ли у вас ощущения, что «Шанхай» – команда петербургская, а не китайская?

– Ну раз пока мы в Питере находимся… У нас, если не ошибаюсь, будут игры, которые мы будем проводить в Китае .

Я думаю, и там болельщики у нас есть. Я даже в этом уверен. Когда мы туда приедем со своей аурой питерской, и вот эти две ауры соединятся в одну.

Думаю, поездка в Китай будет интересной и для нас, и для самой страны, что там будет играть команда КХЛ. Ждем этого, – сказал нападающий «драконов».