Аймурзин продлит контракт с «Северсталью» до 2026 года. Он 2-й бомбардир клуба с 9+20 в 36 играх сезона (Metaratings)

Данил Аймурзин договорился о переподписании контракта с «Северсталью».

Как сообщает Metaratings, срок нового соглашения форварда будет рассчитан до конца сезона-2025/26. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне набрал 29 (9+20) очков в 36 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он является вторым бомбардиром « ».