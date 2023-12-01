Аймурзин продлит контракт с «Северсталью» до 2026 года. Он 2-й бомбардир клуба с 9+20 в 36 играх сезона (Metaratings)

Теги Северсталь КХЛ Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин договорился о переподписании контракта с «Северсталью».

Как сообщает Metaratings, срок нового соглашения форварда будет рассчитан до конца сезона-2025/26. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Данил Аймурзин набрал 29 (9+20) очков в 36 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он является вторым бомбардиром «Северстали».

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3 комментария
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Ответ Klinsmann32
в Салавате не получалось
У нас ему и не давали шансов играть
+1
0
+1
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в Салавате не получалось
0
0
0
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В Торосе блистал и тут классно выглядит
0
0
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