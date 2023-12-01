Аймурзин продлит контракт с «Северсталью» до 2026 года. Он 2-й бомбардир клуба с 9+20 в 36 играх сезона (Metaratings)
Данил Аймурзин договорился о переподписании контракта с «Северсталью».
Как сообщает Metaratings, срок нового соглашения форварда будет рассчитан до конца сезона-2025/26. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Срок действующего контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2025 года.
В нынешнем сезоне Данил Аймурзин набрал 29 (9+20) очков в 36 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он является вторым бомбардиром «Северстали».