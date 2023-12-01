Самонов, Шарипзянов и Буше – лучшие игроки ноября в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков ноября.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 7 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он отразил 93,75% бросков при коэффициенте надежности 1,68. В матчах с «Ак Барсом» (1:0) и «Трактором» (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 13 (5+8) очков в 11 играх месяца. Он завершил лишь 1 матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+13». На его счету 4 силовых приема, 32 заблокированных броска и 1 отбор шайбы. В его активе также победная шайба в игре со СКА, в которой он сделал хет-трик.

Лучшим нападающим признан («Авангард»). Он набрал 23 (13+10) очка в 11 играх месяца. Буше завершил 2 матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+16». На его счету победные шайбы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ), 2 дубля, хет-трик, 11 силовых приемов, 4 заблокированных броска и 3 отбора шайбы.