Самонов, Шарипзянов и Буше – лучшие игроки ноября в КХЛ

Теги Авангард Салават Юлаев рейтинги КХЛ Александр Самонов Дамир Шарипзянов Рид Буше Хоккей

КХЛ определила лучших игроков ноября.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший 7 побед в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он отразил 93,75% бросков при коэффициенте надежности 1,68. В матчах с «Ак Барсом» (1:0) и «Трактором» (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 13 (5+8) очков в 11 играх месяца. Он завершил лишь 1 матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+13». На его счету 4 силовых приема, 32 заблокированных броска и 1 отбор шайбы. В его активе также победная шайба в игре со СКА, в которой он сделал хет-трик.

Лучшим нападающим признан Рид Буше («Авангард»). Он набрал 23 (13+10) очка в 11 играх месяца. Буше завершил 2 матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+16». На его счету победные шайбы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ), 2 дубля, хет-трик, 11 силовых приемов, 4 заблокированных броска и 3 отбора шайбы. 

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7 комментариев
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авангард💪🏻
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Без Ткачёва список не полный!
ИМХО Лучший игрок КХЛ прямо сейчас!
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Приятно такое читать,наши парни молодцы!
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Авангард рулит в КХЛ
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Самон молорик,так держать, удачи в дальнейших играх
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Самонов лучший кипер, так держать!👍🥅
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Ответ Rodgeras
Без Ткачёва список не полный! ИМХО Лучший игрок КХЛ прямо сейчас!
Тогда нужно вводить 2 новые номинации. Лучшая тройка нападения и лучшая пятерка. Буше и Ткачев дополняют друг друга. Один больше забивает с передач другого, периодически меняясь местами
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