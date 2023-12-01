Роман Ротенберг: «Швец-Роговой почти готов играть, но 2 года без хоккея – серьезный срок. Он будет набирать форму в «СКА-Неве»

Роман Ротенберг сообщил, что Артем Швец-Роговой переподпишет контракт со СКА.

Нападающий не играет с апреля 2022 года из-за проблем со здоровьем. Срок его действующего соглашения со СКА рассчитан до 2026 года.

«Важные новости про Артема Швеца-Рогового. Знаю, что наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения на лед. Вся команда – хоккеисты и тренеры – тоже надеется на возвращение Артема в кратчайшее время. Это очень важный для нас игрок.

По медицинским показателям почти готов играть, но два года без хоккея – это серьезный срок. Восстановить тонус после такой паузы очень непросто. Поэтому мы с Артемом обсудили все нюансы и пришли к оптимальному решению. В ближайшее время клуб подпишет с ним новый контракт, который позволит Швецу-Роговому играть и за основной состав, и за «СКА-Неву».

Планируется, что уже в начале декабря он вернется на лед в официальном матче и пока будет набирать форму в «СКА-Неве». А когда тонус окончательно восстановится – все вместе ждем Артема в основе», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.