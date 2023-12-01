Роман Ротенберг: «Швец-Роговой почти готов играть, но 2 года без хоккея – серьезный срок. Он будет набирать форму в «СКА-Неве»

Теги СКА травмы КХЛ СКА-Нева ВХЛ Роман Ротенберг Артем Швец-Роговой Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что Артем Швец-Роговой переподпишет контракт со СКА.

Нападающий не играет с апреля 2022 года из-за проблем со здоровьем. Срок его действующего соглашения со СКА рассчитан до 2026 года.

«Важные новости про Артема Швеца-Рогового. Знаю, что наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения на лед. Вся команда – хоккеисты и тренеры – тоже надеется на возвращение Артема в кратчайшее время. Это очень важный для нас игрок.

По медицинским показателям Швец-Роговой почти готов играть, но два года без хоккея – это серьезный срок. Восстановить тонус после такой паузы очень непросто. Поэтому мы с Артемом обсудили все нюансы и пришли к оптимальному решению. В ближайшее время клуб подпишет с ним новый контракт, который позволит Швецу-Роговому играть и за основной состав, и за «СКА-Неву».

Планируется, что уже в начале декабря он вернется на лед в официальном матче ВХЛ и пока будет набирать форму в «СКА-Неве». А когда тонус окончательно восстановится – все вместе ждем Артема в основе», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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8 комментариев
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Ответ ROGER WATERS
Ненавистникам СКА и Романа везде потолок мерещится, будто падает на их дурные головы.
Все намного проще, всем надоела клоунада😆
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он случаем не в ТХК Тверь играл в свое время?
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Что значит переподписать, на старый контракт забили
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Ответ Crosby174
"Клуб подпишет с ним новый контракт, который позволит Швецу-Роговому играть и за основной состав, и за «СКА-Неву»" Переводя с ротенберговского на русский: подпишем такой контракт, чтобы он мог не попадать под потолок зарплат.
А он и так не попадает под потолок, так как был помещен в список травмированных до конца сезона.
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Ответ Серый
А он и так не попадает под потолок, так как был помещен в список травмированных до конца сезона.
Травмирован до конца сезона и одновременно готов играть?
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Ответ Crosby174
Травмирован до конца сезона и одновременно готов играть?
Насчет этого не знаю, но в межсезонье его внесли в список травмированных до конца сезона. А то, что после выздоровления ему сделают двусторонний контракт, было ясно как Божий день)
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