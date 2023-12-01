Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом». До этого у него было 3 очка в 20 играх

Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом».

«Уайлд» разгромили «Предаторс» (6:1) в регулярном чемпионате .

24-летний канадец прервал серию из 16 игр без очков и был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него первым в лиге.

В одном этом матче Дьюар набрал больше очков и забросил больше шайб, чем во всех предыдущих играх сезона – 3+1 сегодня против 2+1 в 20 матчах.