Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом». До этого у него было 3 очка в 20 играх
Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом».
«Уайлд» разгромили «Предаторс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний канадец прервал серию из 16 игр без очков и был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него первым в лиге.
В одном этом матче Дьюар набрал больше очков и забросил больше шайб, чем во всех предыдущих играх сезона – 3+1 сегодня против 2+1 в 20 матчах.