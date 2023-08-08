Том Уилсон: «Овечкин – потрясающий лидер, он взял меня под свое крыло. Иметь возможность учиться у него, наблюдать за ним, помогать ему – это довольно круто»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Том Уилсон Хоккей

Том Уилсон считает Александра Овечкина потрясающим лидером.

«У меня была довольно крутая перспектива приехать в Вашингтон при Овечкине. Иметь возможность учиться у него, наблюдать за ним и помогать ему всем, чем могу, – это довольно круто. Невозможно принимать как должное игру с кем-то настолько великим.

Он потрясающий лидер. Он взял меня под свое крыло. У нас было много бесед о том, что значит быть лидером, и в последнее время он довольно открыто говорил со мной об этом.

Это просто говорит о его характере и о том, как сильно он заботится о своих товарищах по команде. И я просто пытаюсь впитать все это.

Я не хочу раскрывать слишком многое, потому что очевидно, что это личные разговоры, и они очень важны для меня.

Мне действительно повезло, что у меня много отличных товарищей по команде, много замечательных лидеров, на которых можно равняться, начиная с Ови», – сказал нападающий «Вашингтона» Уилсон.

«Вашингтон» продлил контракт с Уилсоном на 7 лет с кэпхитом 6,5 млн долларов. Он играет за команду с 2013-го

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