Кучеров – 13-й россиянин в истории, набравший 750+ очков в НХЛ
Никита Кучеров достиг отметки 750 очков в НХЛ.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Монреалем» (5:3).
Теперь на его счету 751 (286+465) очко в 657 играх в регулярном чемпионате НХЛ.
Никита Кучеров стал 13-м россиянином в истории, набравшим 750 или более баллов в лиге. Среди действующих игроков из России он идет на 3-м месте по очкам.
Ранее отметки 750 баллов в НХЛ достигли Сергей Зубов (771 очко), Павел Буре (779), Алексей Яшин (781), Сергей Гончар (811), Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1242, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1493, «Вашингтон»).
Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 22 очка в 13 играх, 11 – в последних 3
У Кучерова тоже есть офис, как у Овечкина! Он лучше всех в мире играет справа в большинстве
Никтос точно должен разменять косарь, если больше не будет пропускать сезоны.
может даже 2-м будет.
У них с Малкиным одинаковые графики.