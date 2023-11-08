Кучеров – 13-й россиянин в истории, набравший 750+ очков в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Алексей Яшин Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Павел Буре Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров достиг отметки 750 очков в НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Монреалем» (5:3).

Теперь на его счету 751 (286+465) очко в 657 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

Никита Кучеров стал 13-м россиянином в истории, набравшим 750 или более баллов в лиге. Среди действующих игроков из России он идет на 3-м месте по очкам.

Ранее отметки 750 баллов в НХЛ достигли Сергей Зубов (771 очко), Павел Буре (779), Алексей Яшин (781), Сергей Гончар (811), Вячеслав Козлов (853), Илья Ковальчук (876), Павел Дацюк (918), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1242, «Питтсбург») и Александр Овечкин (1493, «Вашингтон»).  

Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 22 очка в 13 играх, 11 – в последних 3

У Кучерова тоже есть офис, как у Овечкина! Он лучше всех в мире играет справа в большинстве

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9 комментариев

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Антон Якимцев
Хоть я и в курсе, но до сих пор удивляюсь, как Буре (понятно, что травмы) и Дацюк не добрались до тысячи.

Никтос точно должен разменять косарь, если больше не будет пропускать сезоны.
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Einfach Safari
Ответ Антон Якимцев
Хоть я и в курсе, но до сих пор удивляюсь, как Буре (понятно, что травмы) и Дацюк не добрались до тысячи. Никтос точно должен разменять косарь, если больше не будет пропускать сезоны.
дацюк относительно поздно приехал, тк не сильно котировался в молодости) ну и 2 локаута было за то время, пока он играл в НХЛ
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jigga
Жгет !
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TR31HK
Куч супер, но и компания, что не фамилия - то легенда!!! Никита достойный приемник!
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Lesich
По итогам сезона должен быть рядом с Козловым. Главное без травм
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Фанат спорта01
станет минимум 3-м.
может даже 2-м будет.
У них с Малкиным одинаковые графики.
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Кино Музыка
Несчастливое число. Надо соскакивать.
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Ответ года
Даёшь опережение Козлова к концу сезона!) 103 очка всего осталось.
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Баскетбольные Обзоры
Ответ TR31HK
Куч супер, но и компания, что не фамилия - то легенда!!! Никита достойный приемник!
радио что ли приемник?
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-2
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