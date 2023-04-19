Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на 3-е место среди россиян, обогнав Федорова. Овечкин – 1-й, Малкин – 2-й

Никита Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф и вышел на 3-е место в истории среди россиян.

Форвард « » отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 1-0).

В активе 29-летнего игрока стало 53 шайбы в 137 играх в плей-офф за карьеру. Он вышел на чистое 3-е место среди россиян в истории НХЛ, обогнав (52 в 183).

Выше идут только («Вашингтон», 72 в 147) и («Питтсбург», 67 в 177).

Среди действующих игроков НХЛ Кучеров вышел на чистое 5-е место. Он уступает Овечкину, Малкину, а также Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 180) и Джо Павелски («Даллас», 64 в 169).