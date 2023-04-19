Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на 3-е место среди россиян, обогнав Федорова. Овечкин – 1-й, Малкин – 2-й

Теги Сборная России по хоккею рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил 53-ю шайбу в плей-офф и вышел на 3-е место в истории среди россиян.

Форвард «Тампы» отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 1-0). 

В активе 29-летнего игрока стало 53 шайбы в 137 играх в плей-офф за карьеру. Он вышел на чистое 3-е место среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова (52 в 183). 

Выше идут только Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 147) и Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177). 

Среди действующих игроков НХЛ Кучеров вышел на чистое 5-е место. Он уступает Овечкину, Малкину, а также Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 180) и Джо Павелски («Даллас», 64 в 169).

12 комментариев

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Амфитрион
Только здоровья, за пару плей-офф можно и лучшим стать, и среди наших, и среди действующих. "Сдающая" Тампа пока все как-то на плаву.
+40
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Кино Музыка
Круто для не самого бросающего игрока.
+16
0
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faaakkkeee
Ответ Раман Гринджев
Ну наши как обычно рвут НХЛ, то ли еще будет!
Это уже Гойда или ещё нет?
+27
-13
+14
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See what
Хорошо бы на свое тридцатилетие в июне снова получить серебряную чашку
+7
-2
+5
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Heavy_Axe
Повелитель Торонто
+6
-1
+5
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A&G 1993
Кубковый боец
+4
0
+4
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TR31HK
Куч могуч!!! Что ещё сказать? Кубка и династии!!!
+3
0
+3
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Костя Кот
Ответ faaakkkeee
Это уже Гойда или ещё нет?
10 гойд из 10!!!
+6
-3
+3
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Раман Гринджев
Ну наши как обычно рвут НХЛ, то ли еще будет!
+12
-10
+2
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ivany4
показал кто в нхл бох. пасства кайфуиим)
+1
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Амфитрион
Только здоровья, за пару плей-офф можно и лучшим стать, и среди наших, и среди действующих. "Сдающая" Тампа пока все как-то на плаву.
Ну уж Овечкина точно должен обогнать года через 2
+4
-3
+1
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