У Кучерова 475 передач в 666 матчах в НХЛ. Он сравнялся с Ларионовым и вошел в топ-10 среди россиян

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй Флорида Детройт Коламбус Ванкувер Анахайм Сан-Хосе Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучерова догнал Игоря Ларионова по результативным передачам в НХЛ.

В 666 матчах в рамках регулярных чемпионатов нападающий «Тампа-Бэй» ассистировал партнерам 475 раз. На счету Ларионова столько же передач, но он провел в НХЛ 921 игру за время выступлений в «Ванкувере», «Сан-Хосе», «Детройте», «Флориде» и «Нью-Джерси».

Кучеров и Ларионов теперь делят 10-11-е места среди россиян. Лидером остается нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 767 передачами в 1084 матчах.

2-ю позицию занимает выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» Сергей Федоров (696 передач в 1248 матчах). На 3-м месте среди россиян идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 670 передачами в 1365 матчах.

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40 комментариев
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Алексей Челюканов
Эх, спортс... Плохо обеспечиваете количество просмотров... Можно же было целых две новости из этого сделать:
1. "Кучеров провёл 666 матчей в НХЛ"
2. "Кучеров сравнялся с Ларионовым по количеству передач в НХЛ".

Просмотров было бы в два раза больше.

Не благодарите.
+33
-6
+27
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Dimash Balatayev
Малкин 767 (1084-...)
Федоров 696 (1248)
Овечкин 670 (1365-...)
Зубов 619 (1068)
Дацюк 604 (953)
Ковалев 599 (1316)
Гончар 591 (1301)
Могильный 559 (990)
Козлов 497 (1182)
Кучеров 475 (666-...)
+23
-1
+22
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Любезный Ботиат
Ответ Тимофей Панов
а по уровню игры кто круче ларионов(кто видел) или кучеров?
вкусовщина, как тут выбрать. в 90 друглй хокк был и с точки зрения скоростей и правил
+20
-2
+18
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Артем Зырянов
Ответ LaffyTaffy
Кучеров гораздо более разноплановый и совершенный игрок
Круче, чем центральный нападающий, который мог сыграть в любом звене топ-9, большинстве, меньшинстве, отлично выигрывал вбрасывания, защищался против звезд, был мегалидером и делал все это на топ-уровне до 40 лет?

Сомнительно.
+23
-6
+17
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Bdv68
Ответ Тимофей Панов
а по уровню игры кто круче ларионов(кто видел) или кучеров?
оба круче
+11
-3
+8
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Артем Зырянов
Ответ Фанат спорта01
ни в чём не уступал в атаке? Бросок у Никиты лучше,пас тоже,в большинстве Куч просто дирижирует на катке. Ларионов по всем атакующим качествам уступает Кучерову и стата говорит сама за себя,тем более Ларионов играл в 90-е где был супер результативный хоккей. Кучерову сейчас 30 и он набрал 35очков за 20матчей,когда Ларионова было 30 он тоже набрал 35очков вот только за 64матча.
Вы просто не видели Ларионова, поэтому спорите. Его Профессором назвали не только за очки. Иной уровень понимания игры и всего. И бросок - посмотрите на голы в ютубе - и пас, и тем более умение вести игру - это все у него было.

Ларионов только приехал в НХЛ в возрасте почти 30 лет. Никите сейчас столько же) Как можно их цифры сравнивать? Смотрите на вклад в победы команд.

В 34 Ларионов затащил в плей-офф одну из худших команд в истории НХЛ. В 35-м стал лидером - реальным, а не по очкам - Детройта, который установил рекорд по победам. В 2002-м выиграл третий Кубок, забил в финале сумасшедшие голы.
+9
-3
+6
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Фанат спорта01
Ответ Артем Зырянов
Круче, чем центральный нападающий, который мог сыграть в любом звене топ-9, большинстве, меньшинстве, отлично выигрывал вбрасывания, защищался против звезд, был мегалидером и делал все это на топ-уровне до 40 лет? Сомнительно.
всё же атакующие качества Кучерова слишком сильны.
да и в защите Куч не считая последние годы в регулярке где он забивает на защиту,очень даже неплох.
карьерные +130 и аж +38 в плей-офф (лучший показатель среди активных игроков) говорят сами за себя.
+6
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+6
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LaffyTaffy
Ответ Тимофей Панов
а по уровню игры кто круче ларионов(кто видел) или кучеров?
Кучеров гораздо более разноплановый и совершенный игрок
+10
-5
+5
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Фанат спорта01
Ответ Артем Зырянов
Вопрос был в том, кто более разносторонний и совершенный. Ларионов ни в чем не уступал в атаке Кучерову, а в обороне - что нормально для центрального нападающего - был сильнее намного.
ни в чём не уступал в атаке?
Бросок у Никиты лучше,пас тоже,в большинстве Куч просто дирижирует на катке.
Ларионов по всем атакующим качествам уступает Кучерову и стата говорит сама за себя,тем более Ларионов играл в 90-е где был супер результативный хоккей.
Кучерову сейчас 30 и он набрал 35очков за 20матчей,когда Ларионова было 30 он тоже набрал 35очков вот только за 64матча.
+8
-3
+5
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Фанат спорта01
Ответ Артем Зырянов
Вы просто не видели Ларионова, поэтому спорите. Его Профессором назвали не только за очки. Иной уровень понимания игры и всего. И бросок - посмотрите на голы в ютубе - и пас, и тем более умение вести игру - это все у него было. Ларионов только приехал в НХЛ в возрасте почти 30 лет. Никите сейчас столько же) Как можно их цифры сравнивать? Смотрите на вклад в победы команд. В 34 Ларионов затащил в плей-офф одну из худших команд в истории НХЛ. В 35-м стал лидером - реальным, а не по очкам - Детройта, который установил рекорд по победам. В 2002-м выиграл третий Кубок, забил в финале сумасшедшие голы.
я не взял их стату за карьеру.
я сравнил 30-летнего Кучерова против 30-летнего Ларионова.
а что касается вклада в победы то Кучеров тоже не играл последнюю роль в победах,наоборот играл главную роль.
я и вправду не видел игр Ларионова но говорить что кубок Стенли затащил Ларионов в то время как Айзерман и Федоров набрали вдвое больше очков это немного странно.
да профессор был крут но всё же лидерами той команды были Айзерман и Федоров.
+5
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K. Eropegov
Ответ Dimash Balatayev
Малкин 767 (1084-...) Федоров 696 (1248) Овечкин 670 (1365-...) Зубов 619 (1068) Дацюк 604 (953) Ковалев 599 (1316) Гончар 591 (1301) Могильный 559 (990) Козлов 497 (1182) Кучеров 475 (666-...)
О, бестолковая пулялка Овечкин по среднему числу передач за игру на уровне техничнейшего Ковалёва.

(Я понимаю, что многие "передачи" Овечкина -- это неудавшиеся броски, но вот этот момент как раз никого не волнует: если бросок может привести к голу даже таким образом -- значит, тактически он оправдан).
+9
-5
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Фанат спорта01
Ответ Артем Зырянов
Не видел игр Ларионова - ключевое. Дальше можно не продолжать.
в вас говорит ностальгия.
в хоккее статистика почти полностью отражает влияние на игру.
Если Ларионов был настолько гениален как вы говорите то он смог бы покорить 100очковый рубеж хотя бы пару-тройку раз.
+4
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Оскар Муравьёв
Скоро юбилей 500 передач
+4
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Артем Зырянов
Ответ Фанат спорта01
всё же атакующие качества Кучерова слишком сильны. да и в защите Куч не считая последние годы в регулярке где он забивает на защиту,очень даже неплох. карьерные +130 и аж +38 в плей-офф (лучший показатель среди активных игроков) говорят сами за себя.
Вопрос был в том, кто более разносторонний и совершенный. Ларионов ни в чем не уступал в атаке Кучерову, а в обороне - что нормально для центрального нападающего - был сильнее намного.
+7
-4
+3
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Фанат спорта01
Ответ Артем Зырянов
Во мне говорит здравый смысл) Ларионов в 29 проводит первый сезон в НХЛ в новой команде, новой системе, за два сезона у него меняют два тренера, у него травма, и он набирает пол очка за игру. Он не набрал 100 очков несколько раз по одной причине - приехал уже в возрасте, и он всегда был думающим центром, которые играет на команду, что привело к трем Кубкам Стэнли. Кучеров в 30 играет восьмой или девятый год в одной команде с одним тренером, он левым ухом видит, где стоит Стэмкос, пасов от него ждут Пойнт, Хедман, Пол и прочие. Он вингер, для которого оборона это так, второстепенное. Как вы думаете, как это сказывается на статистике?
Без Кучерова Поинт и Стемкос даже очко за игру набирать не будут.
что и доказал сезон 20/21.
Стемкос 38игр 34очка
Пойнт 56игр 48очков
в сезоне 21/22 Кучеров играл со Стэмкосом и тот благодаря нему впервые в карьере выбил 100очков.
а Пойнт набрал 58очков за 66игр.
В сезоне 22/23 Кучерова снова поставили в звено пойнта и у того 50голов и 95очков
а Стэмкос вернулся в график очко за игру.
Хэйгл идёт на 90очков,Джонсон набирал 75 очков играя с Кучеровым а без него даже 50набирать перестал.
У Ларионова в партнёрах были Айзерман,вся русская пятерка во главе с Федоровым,Пол Коффи,Шэнахен,Линдстрём и т.д.
явно по круче ребята.
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paha
300 матчей разница )
+2
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Dimash Balatayev
Ответ Direct free kick
Без шансов. За Зубова не голосовали дали "свои" техасские журналисты. Не повезло. Вот Адам Фокс и треть достижений Зубова вряд ли повторит, а имеет Норрис. Так сошлись звёзды на небе. А вот не дать никакого места в симвосборной сезона 1993/94 - позорище. Тупо забыли про него
Вот тоже не пойму, смотрю статистику 20,25 летней давности и удивляюсь, особенно после "своих" журналистов
+1
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sed3009
Ответ Тимофей Панов
а по уровню игры кто круче ларионов(кто видел) или кучеров?
Ларионов. Мышление на совершенно другом уровне.
+5
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nnp165
Ответ K. Eropegov
О, бестолковая пулялка Овечкин по среднему числу передач за игру на уровне техничнейшего Ковалёва. (Я понимаю, что многие "передачи" Овечкина -- это неудавшиеся броски, но вот этот момент как раз никого не волнует: если бросок может привести к голу даже таким образом -- значит, тактически он оправдан).
Так и есть, и это нормально, я про передачи. Орр в своей книге «Моя игра» писал, что по его ощущениям и подсчётам не меньше четверти его передач это подобранные и добитые отскоки после бросков.
+1
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LOsP06GH
Ответ Bdv68
оба круче
Не зря, в своё время, Ларионова профессором называли! Ну а сейчас, Кучерову за его понимание игры, прозвище "Академик" подошло бы!
+2
-1
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Тимофей Панов
а по уровню игры кто круче ларионов(кто видел) или кучеров?
+5
-4
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Андрей Герасимов
Ответ Артем Зырянов
Не видел игр Ларионова - ключевое. Дальше можно не продолжать.
Ключевое в вашем комментарии,то что не видя игр игроков нельзя судить о их мастерстве..Я видел игру не только Ларионова,но и Харламова с Эспозито и смею утверждать,что по уровню общего хоккейного мастерства Кучеров довольно серьезно обставляет профессора..И да,это большое заблуждение считать,что если бы карьера Ларионова стартовала бы на пяток лет пораньше,он бы смог хоть раз разменять сотню очков.Это не так.
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Артем Зырянов
Ответ Андрей Герасимов
Ключевое в вашем комментарии,то что не видя игр игроков нельзя судить о их мастерстве..Я видел игру не только Ларионова,но и Харламова с Эспозито и смею утверждать,что по уровню общего хоккейного мастерства Кучеров довольно серьезно обставляет профессора..И да,это большое заблуждение считать,что если бы карьера Ларионова стартовала бы на пяток лет пораньше,он бы смог хоть раз разменять сотню очков.Это не так.
Может быть, мы видели разных Ларионовых? Все эти кучеровские слепые пасы c неудобной, подкидки, неожиданные переводы в касание, оставление шайбы, обыгрыши - это все делал Ларионов 25 лет назад и в равных составах, в и большинстве, и в мегьшинстве. И если волшебство Кучерова это на 80% правый край, то Ларионов делал это отовсюду. По поводу 100 очков - их могло быть и 97, как у Павла Дацюка в лучшем сезоне, но это вообще бы не ставило его ниже Кучерова или кого-то еще со 100-очковым сезоном.

Да, игра Никиты визуально выглядит эффектнее. Он помощнее, позлее, но и это спорно, учитывая, что Ларионов играл в то время, когда мелких и техничных игроков, как он, было значительно меньше, и как он рубился против "Колорадо" и прочих "Далласов". Он выносливее - опять же в силу возраста, играет не 15-16 минут, как это делал Ларионов, а все 20.

Собственно, сам Никита даже не спорит. Вот история после первого Кубка Стэнли.

"Отец взял трубку, это оказался Кучеров с Кубком Стэнли. Никита крикнул ему: «Ты мой кумир, спасибо!» Он произнёс это около 6 раз. Это самая крутая вещь, которую я видел.

Кучеров также сказал отцу, что он часто смотрит нарезку лучших моментов его игры".
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Артем Зырянов
Ответ Фанат спорта01
Без Кучерова Поинт и Стемкос даже очко за игру набирать не будут. что и доказал сезон 20/21. Стемкос 38игр 34очка Пойнт 56игр 48очков в сезоне 21/22 Кучеров играл со Стэмкосом и тот благодаря нему впервые в карьере выбил 100очков. а Пойнт набрал 58очков за 66игр. В сезоне 22/23 Кучерова снова поставили в звено пойнта и у того 50голов и 95очков а Стэмкос вернулся в график очко за игру. Хэйгл идёт на 90очков,Джонсон набирал 75 очков играя с Кучеровым а без него даже 50набирать перестал. У Ларионова в партнёрах были Айзерман,вся русская пятерка во главе с Федоровым,Пол Коффи,Шэнахен,Линдстрём и т.д. явно по круче ребята.
Вам уже ответили) Посмотрите хоккей.
0
0
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K. Eropegov
Ответ Dimash Balatayev
а кто ж спорит)
Ой, кто-нибудь да захочет. Вон, минусы ставят уже, хе-хе.
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Dimash Balatayev
Ответ K. Eropegov
Ой, кто-нибудь да захочет. Вон, минусы ставят уже, хе-хе.
))
+1
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Direct free kick
Ответ K. Eropegov
О, бестолковая пулялка Овечкин по среднему числу передач за игру на уровне техничнейшего Ковалёва. (Я понимаю, что многие "передачи" Овечкина -- это неудавшиеся броски, но вот этот момент как раз никого не волнует: если бросок может привести к голу даже таким образом -- значит, тактически он оправдан).
Отсутствие "обычных голов" и не позволило Ковалёву войти в число самых самых. Околотоп, хоть и зрелищный.
Вымарывание наследия Овечкина конечно нелепость, все эти курдины, питеры сибнеры и портал зе катлетик обречены
+1
-1
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ao-gr08
Ответ Dimash Balatayev
Малкин 767 (1084-...) Федоров 696 (1248) Овечкин 670 (1365-...) Зубов 619 (1068) Дацюк 604 (953) Ковалев 599 (1316) Гончар 591 (1301) Могильный 559 (990) Козлов 497 (1182) Кучеров 475 (666-...)
Не перестаю удивляться фамилии Зубов в этом списке, Карлсонн своего времени)
0
0
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Dimash Balatayev
Ответ ao-gr08
Не перестаю удивляться фамилии Зубов в этом списке, Карлсонн своего времени)
мдааа, можно было один из Норрисов Лидстрёма отдать Зубову)
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Direct free kick
Ответ Dimash Balatayev
мдааа, можно было один из Норрисов Лидстрёма отдать Зубову)
Без шансов. За Зубова не голосовали дали "свои" техасские журналисты. Не повезло. Вот Адам Фокс и треть достижений Зубова вряд ли повторит, а имеет Норрис. Так сошлись звёзды на небе.
А вот не дать никакого места в симвосборной сезона 1993/94 - позорище. Тупо забыли про него
0
0
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Tima_Milan
дьявольски хорош)
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