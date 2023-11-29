У Кучерова 475 передач в 666 матчах в НХЛ. Он сравнялся с Ларионовым и вошел в топ-10 среди россиян
Никита Кучерова догнал Игоря Ларионова по результативным передачам в НХЛ.
В 666 матчах в рамках регулярных чемпионатов нападающий «Тампа-Бэй» ассистировал партнерам 475 раз. На счету Ларионова столько же передач, но он провел в НХЛ 921 игру за время выступлений в «Ванкувере», «Сан-Хосе», «Детройте», «Флориде» и «Нью-Джерси».
Кучеров и Ларионов теперь делят 10-11-е места среди россиян. Лидером остается нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 767 передачами в 1084 матчах.
2-ю позицию занимает выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» Сергей Федоров (696 передач в 1248 матчах). На 3-м месте среди россиян идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 670 передачами в 1365 матчах.
1. "Кучеров провёл 666 матчей в НХЛ"
2. "Кучеров сравнялся с Ларионовым по количеству передач в НХЛ".
Просмотров было бы в два раза больше.
Не благодарите.
Федоров 696 (1248)
Овечкин 670 (1365-...)
Зубов 619 (1068)
Дацюк 604 (953)
Ковалев 599 (1316)
Гончар 591 (1301)
Могильный 559 (990)
Козлов 497 (1182)
Кучеров 475 (666-...)
Сомнительно.
Ларионов только приехал в НХЛ в возрасте почти 30 лет. Никите сейчас столько же) Как можно их цифры сравнивать? Смотрите на вклад в победы команд.
В 34 Ларионов затащил в плей-офф одну из худших команд в истории НХЛ. В 35-м стал лидером - реальным, а не по очкам - Детройта, который установил рекорд по победам. В 2002-м выиграл третий Кубок, забил в финале сумасшедшие голы.
да и в защите Куч не считая последние годы в регулярке где он забивает на защиту,очень даже неплох.
карьерные +130 и аж +38 в плей-офф (лучший показатель среди активных игроков) говорят сами за себя.
Бросок у Никиты лучше,пас тоже,в большинстве Куч просто дирижирует на катке.
Ларионов по всем атакующим качествам уступает Кучерову и стата говорит сама за себя,тем более Ларионов играл в 90-е где был супер результативный хоккей.
Кучерову сейчас 30 и он набрал 35очков за 20матчей,когда Ларионова было 30 он тоже набрал 35очков вот только за 64матча.
я сравнил 30-летнего Кучерова против 30-летнего Ларионова.
а что касается вклада в победы то Кучеров тоже не играл последнюю роль в победах,наоборот играл главную роль.
я и вправду не видел игр Ларионова но говорить что кубок Стенли затащил Ларионов в то время как Айзерман и Федоров набрали вдвое больше очков это немного странно.
да профессор был крут но всё же лидерами той команды были Айзерман и Федоров.
(Я понимаю, что многие "передачи" Овечкина -- это неудавшиеся броски, но вот этот момент как раз никого не волнует: если бросок может привести к голу даже таким образом -- значит, тактически он оправдан).
в хоккее статистика почти полностью отражает влияние на игру.
Если Ларионов был настолько гениален как вы говорите то он смог бы покорить 100очковый рубеж хотя бы пару-тройку раз.
что и доказал сезон 20/21.
Стемкос 38игр 34очка
Пойнт 56игр 48очков
в сезоне 21/22 Кучеров играл со Стэмкосом и тот благодаря нему впервые в карьере выбил 100очков.
а Пойнт набрал 58очков за 66игр.
В сезоне 22/23 Кучерова снова поставили в звено пойнта и у того 50голов и 95очков
а Стэмкос вернулся в график очко за игру.
Хэйгл идёт на 90очков,Джонсон набирал 75 очков играя с Кучеровым а без него даже 50набирать перестал.
У Ларионова в партнёрах были Айзерман,вся русская пятерка во главе с Федоровым,Пол Коффи,Шэнахен,Линдстрём и т.д.
явно по круче ребята.
Да, игра Никиты визуально выглядит эффектнее. Он помощнее, позлее, но и это спорно, учитывая, что Ларионов играл в то время, когда мелких и техничных игроков, как он, было значительно меньше, и как он рубился против "Колорадо" и прочих "Далласов". Он выносливее - опять же в силу возраста, играет не 15-16 минут, как это делал Ларионов, а все 20.
Собственно, сам Никита даже не спорит. Вот история после первого Кубка Стэнли.
"Отец взял трубку, это оказался Кучеров с Кубком Стэнли. Никита крикнул ему: «Ты мой кумир, спасибо!» Он произнёс это около 6 раз. Это самая крутая вещь, которую я видел.
Кучеров также сказал отцу, что он часто смотрит нарезку лучших моментов его игры".
Вымарывание наследия Овечкина конечно нелепость, все эти курдины, питеры сибнеры и портал зе катлетик обречены
А вот не дать никакого места в симвосборной сезона 1993/94 - позорище. Тупо забыли про него