У Кучерова 475 передач в 666 матчах в НХЛ. Он сравнялся с Ларионовым и вошел в топ-10 среди россиян

Никита Кучерова догнал Игоря Ларионова по результативным передачам в НХЛ.

В 666 матчах в рамках регулярных чемпионатов нападающий « » ассистировал партнерам 475 раз. На счету столько же передач, но он провел в 921 игру за время выступлений в « », « », «Детройте», «Флориде» и «Нью-Джерси».

Кучеров и Ларионов теперь делят 10-11-е места среди россиян. Лидером остается нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин с 767 передачами в 1084 матчах.

2-ю позицию занимает выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» Сергей Федоров (696 передач в 1248 матчах). На 3-м месте среди россиян идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 670 передачами в 1365 матчах.