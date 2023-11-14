Ковальчук о возобновлении карьеры в «Спартаке»: «Вопрос стоит в том, чтобы договориться и обсудить. Если не вернусь, буду уделять время детям, папа нужен рядом»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры в «Спартаке».

40-летний форвард не выходил на лед с весны 2021 года.

«Всегда поддерживаю форму. Посмотрим, время покажет. Еще надо тренироваться. Здесь вопрос стоит в том, чтобы договориться и обсудить. В ближайшее время все будет известно.

С Жамновым я еще конкретно не разговаривал. Сегодня будет игра, завтра увидимся. До конца ноября надо определиться.

Если не вернусь, у меня огромная семья, дети растут. Буду уделять время им, папа нужен рядом», – сказал Ковальчук

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Команда на ходу, одна из лидеров чемпионата, лучшая первая тройка, виден огонь в глазах. Ну и зачем нужен титулованный, но дед, который уже почти 3 года не играет?
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Илья Владимирович
Ждем тебя на тренерском мостике, в лучшем случае, но не на льду!
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HockeyMan
Если перед началом сезона еще очень хотелось видеть Ковальчука в Спартаке, то сейчас непонятно где его использовать и нужен ли он уже спустя 3 месяца с начала чемпионата
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Andry 72
Ответ Ебздрогыч
Команда на ходу, одна из лидеров чемпионата, лучшая первая тройка, виден огонь в глазах. Ну и зачем нужен титулованный, но дед, который уже почти 3 года не играет?
Не особо он титулованный,и это мягко сказано,кроме двух ЧМ
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sd4fmwrvz8
Спартак и так в порядке нечего ему там портить атмосферу,в ска езжай как в свое время за бабками туда поехал
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Melnikov1968
Все это лишнее. Ничего Ковальчук уже не покажет достойного. 2 с лишним года без практики, плюс возраст. Без шансов.
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My Channels To Watch
Как-то долго просидел, чтобы возобновлять. К чему это надо Спартаку? А если испортится механизм, атмосфера? К чему это всё?
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pztpzhmx66
Воспитанник спартака , пусть сыграет пару матчей . Хорошая история
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Russ Ivan
Вернуться для чего? Чтобы что? Пол-команды помогали набирать очки и все сказали, что 40-летний ветеран в форме?
Мне кажется, Илья лучшие годы провёл в Ска, отказавшись от НХЛ. Не лучше ли ему помогать своему питерскому клубу и его системе!?
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Dragon10
Можно обманывать себя, но не нужно обманывать хоккей. Прошу прощения у болельщиков Спартака, но Ковальчук чей угодно, но не ваш. Где играл "воспитанник", когда реально мог помочь клубу? Так что, и Спартак не обязан заниматься благотворительностью и дарить ему контракт. Не говоря уже про атмосферу и спортивную составляющую
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белая простыня олимпиады
Ответ HockeyMan
Если перед началом сезона еще очень хотелось видеть Ковальчука в Спартаке, то сейчас непонятно где его использовать и нужен ли он уже спустя 3 месяца с начала чемпионата
тут вопрос стоит немного иначе) а нужен ли он спустя 20 карьеры, не игравший последние три года, и тем более сейчас когда команда на ходу?)
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