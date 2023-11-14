Ковальчук о возобновлении карьеры в «Спартаке»: «Вопрос стоит в том, чтобы договориться и обсудить. Если не вернусь, буду уделять время детям, папа нужен рядом»

Илья Ковальчук высказался о возможном возобновлении карьеры в «Спартаке».

40-летний форвард не выходил на лед с весны 2021 года.

«Всегда поддерживаю форму. Посмотрим, время покажет. Еще надо тренироваться. Здесь вопрос стоит в том, чтобы договориться и обсудить. В ближайшее время все будет известно.

С Жамновым я еще конкретно не разговаривал. Сегодня будет игра, завтра увидимся. До конца ноября надо определиться.

Если не вернусь, у меня огромная семья, дети растут. Буду уделять время им, папа нужен рядом», – сказал .