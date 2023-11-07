Фетисов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька. Вопрос в том, какие у него физические кондиции. Все надо будет взвешивать»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

« – уникальный человек для нашего хоккея. Он вернул нам звание чемпионов мира, забил гол в овертайме финала с Канадой, подбежав к камере и сказав: «Это для тебя, Россия». Просто так в такой момент у ребят не могут вырваться эти слова.

Симпатизирую Илье. Брал его на Олимпиаду в 2002 году, когда он был совсем юным пацаном. Уже тогда видел в нем потенциал.

Решение принимать ему и Жамнову. Команда на ходу. Точно знаю, для того чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька, который будет помощником тем ребятам, которые стали лидерами в «Спартаке». Вопрос в том, какие основания имеют под собой эти разговоры.

Плюс вопрос, какие физические кондиции у Ковальчука. Все надо будет взвешивать. Они примут единственное правильное решение!» – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Мы встретимся, после этого будет понятно. Один диалог у нас состоялся»