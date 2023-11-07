Фетисов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька. Вопрос в том, какие у него физические кондиции. Все надо будет взвешивать»

Теги Спартак Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Илья Ковальчук – уникальный человек для нашего хоккея. Он вернул нам звание чемпионов мира, забил гол в овертайме финала с Канадой, подбежав к камере и сказав: «Это для тебя, Россия». Просто так в такой момент у ребят не могут вырваться эти слова.

Симпатизирую Илье. Брал его на Олимпиаду в 2002 году, когда он был совсем юным пацаном. Уже тогда видел в нем потенциал.

Решение принимать ему и Жамнову. Команда на ходу. Точно знаю, для того чтобы выигрывать трофеи, нужен дядька, который будет помощником тем ребятам, которые стали лидерами в «Спартаке». Вопрос в том, какие основания имеют под собой эти разговоры.

Плюс вопрос, какие физические кондиции у Ковальчука. Все надо будет взвешивать. Они примут единственное правильное решение!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Мы встретимся, после этого будет понятно. Один диалог у нас состоялся»

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5 комментариев

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Caniball
В Спартаке капитан: Вишневский - 33 года.
Ассистент капитана - Локтионов - 33 года.
Много видели на своем веку. Какие еще дядьки нужны?! Этих достаточно.
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Mechel**
Так пусть в ска и возвращается
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IVAN-67
Полная бессмыслица. Если только людей посмешить. Уходить нужно вовремя. Он два года назад трусы возил. С минусом в КПД сезон закончил.
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Alex9999995
Не надо чесать там, где не чешется! При всем уважении и заслугам Ильи!
Возможно Илья будет полезен в Спартаке, но не в качестве игрока!
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