Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Конкретный разговор состоится в начале декабря. Интерес есть. Нужно обговорить все нюансы»

Алексей Жамнов высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

– говорил, что собирался с вами пообщаться после домашней серии о возвращении в «Спартак».

– Да, мы поговорили. И еще поговорим. В принципе он должен быть сегодня на игре [против СКА в Санкт‑Петербурге].

– А какие моменты вам нужно выяснять?

– Да для меня все понятно. Но конкретный разговор у нас состоится в начале декабря.

– Это не вопрос денег?

– Нет‑нет, денежный вопрос тут не стоит.

– Вопрос его роли в команде?

– Мы и роль Ковальчука в «Спартаке» понимаем. Но нужно сесть и обговорить все нюансы, когда Илья будет готов по физике. Пока мы общаемся, разговариваем. У него есть интерес, у нас – тоже. Посмотрим, как в дальнейшем это все будет складываться.

– «Спартак» – скоростная команда. Как в нее впишется 40-летний ветеран, который пропустил уже два с половиной сезона?

– Ну почему же? Ковальчук всю жизнь был скоростным.

– Перед дедлайном «Спартак» может ли усилиться кем-то, кроме Ковальчука?

– Посмотрим. Мы знаем, что нам необходимо усиление. Поэтому мы ищем варианты. Селекция продолжается до дедлайна, и до 27 декабря еще есть время, – сказал главный тренер « » .