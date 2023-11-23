Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Конкретный разговор состоится в начале декабря. Интерес есть. Нужно обговорить все нюансы»
Алексей Жамнов высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».
– Илья Ковальчук говорил, что собирался с вами пообщаться после домашней серии о возвращении в «Спартак».
– Да, мы поговорили. И еще поговорим. В принципе он должен быть сегодня на игре [против СКА в Санкт‑Петербурге].
– А какие моменты вам нужно выяснять?
– Да для меня все понятно. Но конкретный разговор у нас состоится в начале декабря.
– Это не вопрос денег?
– Нет‑нет, денежный вопрос тут не стоит.
– Вопрос его роли в команде?
– Мы и роль Ковальчука в «Спартаке» понимаем. Но нужно сесть и обговорить все нюансы, когда Илья будет готов по физике. Пока мы общаемся, разговариваем. У него есть интерес, у нас – тоже. Посмотрим, как в дальнейшем это все будет складываться.
– «Спартак» – скоростная команда. Как в нее впишется 40-летний ветеран, который пропустил уже два с половиной сезона?
– Ну почему же? Ковальчук всю жизнь был скоростным.
– Перед дедлайном «Спартак» может ли усилиться кем-то, кроме Ковальчука?
– Посмотрим. Мы знаем, что нам необходимо усиление. Поэтому мы ищем варианты. Селекция продолжается до дедлайна, и до 27 декабря еще есть время, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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