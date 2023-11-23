Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Конкретный разговор состоится в начале декабря. Интерес есть. Нужно обговорить все нюансы»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Илья Ковальчук говорил, что собирался с вами пообщаться после домашней серии о возвращении в «Спартак».

– Да, мы поговорили. И еще поговорим. В принципе он должен быть сегодня на игре [против СКА в Санкт‑Петербурге].

– А какие моменты вам нужно выяснять?

– Да для меня все понятно. Но конкретный разговор у нас состоится в начале декабря.

– Это не вопрос денег?

– Нет‑нет, денежный вопрос тут не стоит.

– Вопрос его роли в команде?

– Мы и роль Ковальчука в «Спартаке» понимаем. Но нужно сесть и обговорить все нюансы, когда Илья будет готов по физике. Пока мы общаемся, разговариваем. У него есть интерес, у нас – тоже. Посмотрим, как в дальнейшем это все будет складываться.

– «Спартак» – скоростная команда. Как в нее впишется 40-летний ветеран, который пропустил уже два с половиной сезона?

– Ну почему же? Ковальчук всю жизнь был скоростным.

– Перед дедлайном «Спартак» может ли усилиться кем-то, кроме Ковальчука?

– Посмотрим. Мы знаем, что нам необходимо усиление. Поэтому мы ищем варианты. Селекция продолжается до дедлайна, и до 27 декабря еще есть время, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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7 комментариев

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Сергей!
Не нужен он, при всём уважении. Команда сыгралась, все на своих местах, а тут дядя приходит без практики но на понтах, начнётся метание, сдвиги
+8
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HockeyMan
Который рад уже переносите разговор?
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ЧакЧак
ЦСКА! зовите Фетисова !
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гилберт
Пранк вышел из под контроля. Какой Ковальчук? Что за бред???
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Melnikov1968
Придёт старпер Ковальчук и будет вешать Голдобину как надо идти на ворота. Что за хрень? Ну вышел в тираж, смирись. Зачем портить атмосферу в команде? Человек-то явно с эгоистическими наклонностями.
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Вовик Кузя
Ответ Сергей!
Не нужен он, при всём уважении. Команда сыгралась, все на своих местах, а тут дядя приходит без практики но на понтах, начнётся метание, сдвиги
согласен с тобой
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