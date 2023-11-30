Рябыкин об 1:4 от «Авангарда»: «Соперник был посвежее и помобильнее после выходных. Меняем систему игры «Витязя», но всему нужно время»

Дмитрий Рябыкин оценил поражение «Витязя» от «Авангарда» (1:4).

« » здорово играл, мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. Соперник был посвежее после выходных, а у нас это уже не первая игра: и на выезде, и дома играем через день. Поэтому они были помобильнее.

Дорожко провел достаточно хорошую игру, выручил нас, особенно в первом периоде. К нему вообще никаких претензий.

Систему игры «Витязя», конечно, надо менять, и мы меняем. Мы играем совсем в другой хоккей, чем раньше. Но всему нужно время. Разумеется, мы стремимся в плей-офф, задачу никто не снимал», – сказал главный тренер « ».