Береглазов о том, почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»: «Был тяжелый выезд в начале сезона. Руководству не хватило терпения»

Теги Авангард Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Алексей Береглазов Хоккей

Алексей Береглазов вспомнил об отставке Дмитрия Рябыкина из «Авангарда».

«Почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»? Не могу дать точного ответа. Можно сказать, что у нас был тяжелый выезд в начале [прошлого] сезона, и на этом закрыть тему.

У него был первый сезон в качестве главного тренера. Мы, в свою очередь, не помогли ему результатами. Клубу нужен был хороший отрезок в начале сезона. Руководству не хватило терпения», — сказал экс-защитник «Авангарда», а ныне игрок «Локомотива».

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3 комментария

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Огюст
Тема эта уже жёвана и пережёвана была десятки раз и вот вновь для чего то её достали из архива !
+3
0
+3
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Ыжык
Руководству нужно было либо разогнать всех недовольных, а это ткачев, толчинский, грицюк и пр., либо убрать тренера. Решили как обычно, убрать тренера.
+4
-3
+1
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