Береглазов о том, почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»: «Был тяжелый выезд в начале сезона. Руководству не хватило терпения»
Алексей Береглазов вспомнил об отставке Дмитрия Рябыкина из «Авангарда».
«Почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»? Не могу дать точного ответа. Можно сказать, что у нас был тяжелый выезд в начале [прошлого] сезона, и на этом закрыть тему.
У него был первый сезон в качестве главного тренера. Мы, в свою очередь, не помогли ему результатами. Клубу нужен был хороший отрезок в начале сезона. Руководству не хватило терпения», — сказал экс-защитник «Авангарда», а ныне игрок «Локомотива».
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