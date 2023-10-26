Береглазов о том, почему у Рябыкина не пошло в «Авангарде»: «Был тяжелый выезд в начале сезона. Руководству не хватило терпения»

Алексей Береглазов вспомнил об отставке Дмитрия Рябыкина из «Авангарда».

«Почему у не пошло в «Авангарде»? Не могу дать точного ответа. Можно сказать, что у нас был тяжелый выезд в начале [прошлого] сезона, и на этом закрыть тему.

У него был первый сезон в качестве главного тренера. Мы, в свою очередь, не помогли ему результатами. Клубу нужен был хороший отрезок в начале сезона. Руководству не хватило терпения», — сказал экс-защитник « », а ныне игрок «Локомотива».