Кравец о 4:1 с «Витязем»: «В Балашихе было обидное поражение, поэтому настраивались вернуть должок»

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Витязем» (4:1).

«Конечно, рады, что выиграли, нужная победа. Опять сложная игра, много моментов хороших создали, особенно в первом периоде, но удачно вратарь гостей отыграл.

Затем « » играл на контратаках, не всегда у нас получалось их нейтрализовать. После пропущенной шайбы сразу ответили голом и хорошей игрой, и весь третий период мы отыграли в чужой зоне. Так что ребята молодцы, двигаемся дальше.

Конечно, мы ищем оптимальные сочетания, хочется, чтобы помощь была от всех. В принципе, много получилось, думаю, что на следующий матч оставим те же звенья.

Все паузы и выходные идут на пользу команде, и хорошо мы три дня поработали. Наконец-то потренировали большинство, меньшинство, многие другие моменты. Хорошо, что был такой перерыв у нас.

Действительно, в Балашихе от «Витязя» было такое обидное и серьезное поражение, поэтому мы настраивались вернуть должок. Плюс всегдашняя мотивация в домашних матчах – это наши любимые болельщики, 12 тысяч всегда ходит. Не играть дома будет некрасиво и неправильно», – сказал главный тренер « ».