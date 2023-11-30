Кравец о 4:1 с «Витязем»: «В Балашихе было обидное поражение, поэтому настраивались вернуть должок»

Теги Авангард Витязь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Витязем» (4:1).

«Конечно, рады, что выиграли, нужная победа. Опять сложная игра, много моментов хороших создали, особенно в первом периоде, но удачно вратарь гостей отыграл.

Затем «Витязь» играл на контратаках, не всегда у нас получалось их нейтрализовать. После пропущенной шайбы сразу ответили голом и хорошей игрой, и весь третий период мы отыграли в чужой зоне. Так что ребята молодцы, двигаемся дальше.

Конечно, мы ищем оптимальные сочетания, хочется, чтобы помощь была от всех. В принципе, много получилось, думаю, что на следующий матч оставим те же звенья.

Все паузы и выходные идут на пользу команде, и хорошо мы три дня поработали. Наконец-то потренировали большинство, меньшинство, многие другие моменты. Хорошо, что был такой перерыв у нас.

Действительно, в Балашихе от «Витязя» было такое обидное и серьезное поражение, поэтому мы настраивались вернуть должок. Плюс всегдашняя мотивация в домашних матчах – это наши любимые болельщики, 12 тысяч всегда ходит. Не играть дома будет некрасиво и неправильно», – сказал главный тренер «Авангарда».

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1 комментарий
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Ястреб
Это было классно, спасибо 🙏💪👍
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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