Рябыкин о 5:2 с «Авангардом»: «Понравилось, что при 0:2 ребята не опустили руки, продолжали играть в агрессивный хоккей. Смотрим вперед с надеждой»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (5:2).

«Нам есть над чем работать. Мне очень понравилось, что ребята при 0:2 не опустили руки, продолжали играть в агрессивный хоккей, давить защитников. Я благодарен им, что они выполнили, что просили.

Пропущенные шайбы? Это не суперошибки, просто необязательные голы. Это игра, каждый человек ошибается. Главное – уметь выходить из таких ситуаций.

Нам еще много предстоит работать над тактикой, над физическим состоянием. Сейчас видно, что у ребят много желания, много информации, но еще не до автоматизма дошли действия.

Нужно время, но шаг за шагом мы видим позитивные сдвиги. Смотрим вперед с надеждой, ждем, пока наш лазарет опустеет, много травмированных», – сказал главный тренер « » .

«Витязь» обыграл «Авангард», прервав серию из 4 поражений подряд