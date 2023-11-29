Ротенберг поддержал перенесшего инфаркт Боярского: «Уверен, вы еще придете в «Ледовый», и мы споем ваши песни всей ареной»
Роман Ротенберг пожелал скорого выздоровления Михаилу Боярскому.
«От всей души желаю скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому!
Михаил Сергеевич, вы сильный человек! Мы вас очень любим и уважаем.
Уверен, что вы победите недуг, еще не раз придете к нам в гости в «Ледовый», и мы обязательно споем ваши песни всей ареной. Здоровья!» – написал главный тренер СКА.
Ранее стало известно, что известный актер и певец перенес инфаркт. «Зенит» пообещал помочь артисту, назвав его «своим легендарным болельщиком» в заявлении.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ротенбергам - честного и непредвзятого суда!
Клоуну дальше жить в мире своей системы
Рома пиши уж тогда: "мооего преданного фаната" или лучше "одного из моих фанатов"