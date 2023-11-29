Ротенберг поддержал перенесшего инфаркт Боярского: «Уверен, вы еще придете в «Ледовый», и мы споем ваши песни всей ареной»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Михаил Боярский КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг пожелал скорого выздоровления Михаилу Боярскому.

«От всей души желаю скорейшего выздоровления Михаилу Боярскому!

Михаил Сергеевич, вы сильный человек! Мы вас очень любим и уважаем.

Уверен, что вы победите недуг, еще не раз придете к нам в гости в «Ледовый», и мы обязательно споем ваши песни всей ареной. Здоровья!» – написал главный тренер СКА.

Ранее стало известно, что известный актер и певец перенес инфаркт. «Зенит» пообещал помочь артисту, назвав его «своим легендарным болельщиком» в заявлении.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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17 комментариев
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Arty Novikoff
Боярскому - здоровья!

Ротенбергам - честного и непредвзятого суда!
+52
-6
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Максим Столбов
Любителю парковаться в неположенных местах - выздоровления
Клоуну дальше жить в мире своей системы
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Mechel**
Путинский холуй
+8
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Сидни Кросби 2
Ответ ivan555navi
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Как он мог построить,если не одного кирпича не заложил.
+3
0
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amurseff03
Молодец, поддержал. Здоровья Боярскому.
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MyGerodot
Держитесь, Михаил Сергеевич! Здоровья, Д’артаньян!
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Nick Crosier
Опять скрипит потертое седло Ротенберг
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Куруш
Ответ Михон Мясной
Подпишусь на 50 %
А что ты против Боярского имеешь?
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Machine Head
Здоровья Михаилу Сергеевичу! Вы нужны стране!
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Персональные данные Номер 67327384
Время не щадит никого
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Тренерские конспекты Бормана
"Моего легендарного болельщика" Бггг)))
Рома пиши уж тогда: "мооего преданного фаната" или лучше "одного из моих фанатов"
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Михон Мясной
Ответ Куруш
А что ты против Боярского имеешь?
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