Боярский перенес инфаркт. «Зенит» пообещал помочь «своему легендарному болельщику»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Михаил Боярский Здоровье кино Футбол

Михаил Боярский перенес инфаркт, и «Зенит» готов поддержать его.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство», – сказал РБК Сергей Боярский.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал оказать необходимую помощь известному фанату команды.

«Сильно опечалены этим известием! Желаем преодоления напасти.

«Зенит» окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику», – заявил менеджер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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45 комментариев

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a2wai
Боярскому здоровья.
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андрей лазовский
Желаю здоровья Михаилу Сергеевичу
. Болельщик Спартака
+26
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Александр Аствацатуров
Боярский один из последних из Могикан! Здоровья великому усачу
+17
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hiper74
Ответ Pelerin
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Ильдар М
Здоровья и долгих лет любимому актеру детства и замечательному певцу!
+15
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Тёма Тёма
Тысяча чертей! Здоровья!
+12
-1
+11
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Spaten
Один за всех и все за одного! 💪
+11
-3
+8
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nugoboss
Дай бог ему здоровья и счастья, обожаю его песни и как артист тоже прикольный.
+8
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Ильдар М
Ответ андрей лазовский
Желаю здоровья Михаилу Сергеевичу . Болельщик Спартака
Да тут уже клубные пристрастия на второй план отходят. Не сомневаюсь, что среди болельщиков Спартака (как и других команд) огромное количество почитателей таланта этого великого артиста.
+9
-2
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Pitkin
Ответ андрей лазовский
Желаю здоровья Михаилу Сергеевичу . Болельщик Спартака
Того же желаю как также болельщик Спартака.
+9
-2
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Водяра
Ответ Антон Фалафель
А што у Бояры средств нет?
Распилить даже на помощи боярскому - дело святое.
+21
-14
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Спартак Уокер
Здоровья Михаилу
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здоровья!
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Celsius
Ответ Иван Новиков
Узнал, что Тосно расформировали.
Только законченный идиот способен смеяться над чужим инфарктом.
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Павел Антипин
Здоровья легенде…
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Ильдар М
Ответ Celsius
По моим наблюдениям, это существо, называющее себя "Pelerin" и пытающееся говорить о себе в мужском роде, реально является женщиной, причем довольно тяжелого характера. Отсюда и полное отсутствие логики в ее постах, абсолютное неумение отвечать за свои слова, постоянные перескакивания с темы на тему, давление на эмоции. Поэтому говорить с этим существом о чем-то всерьез просто бесполезно, спорить с такой женщиной - пустое занятие.
Любопытные наблюдения) Спасибо за разъяснение, значит я зря надеялся на конструктивный диалог с этим человеком неопределенного рода) На том и завершу его.
Но Вам возражу в одном, если позволите: описанный характер и манера поведения свойственны и некоторым мужчинам, притом как многие женщины не уступают сильному полу в логическом мышлении и умении аргументировать свои мысли. Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется. Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию) Так что вполне возможно Ваши наблюдения в отношении данного персонажа верны)
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Abriel
Боярскому, коньячно здоровья. Но, как же он же за Тосно?
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Ильдар М
Ответ a2wai
Боярскому здоровья.
даже на простое пожелание здоровья человеку находятся те, кто минусует. Отзовитесь, найдутся смелые из несолидарных с этим пожеланием, кто сможет пояснить свое мнение? Сомневаюсь. Но даже и таким - здоровья. В том числе умственного и душевного, видно не всё хорошо в этом плане у некоторых.
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Yndestad
Прям в машине, припаркованной на тротуаре у театра, перенес?
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Celsius
Ответ Ильдар М
Уже потерял нить разговора?) У вас такое бывает, когда аргументов нет. Ты же мне сам задал вопрос, забыл? Я ответил развернуто, так сказать. Опровергнуть я ничего не пытаюсь. Наоборот, я в самом первом сообщении поинтересовался, какие именно факты коррупционной деятельности Сергея Михайловича известны тебе. На что ты начал отвечать всё что угодно, кроме того, о чем я спросил) Переведя потом тему уже на меня (зачем-то), после моего ответа на твой вопрос ты запутался и спросил, о чем вообще шла речь) Это тебе краткий пересказ нашего диалога выше, если ты его не видишь) Ну так что в итоге-то, факты будут? Или просто плюнул в человека, пользуясь анонимностью, зная, что ему нет дела до твоих обвинений, иначе бы привлек за клевету? Вместо того, чтобы по-человечески выразить поддержку большому артисту, ты начал оскорблять зачем-то его сына. Это очень низко. Но в вашем стиле, ничего удивительного)
По моим наблюдениям, это существо, называющее себя "Pelerin" и пытающееся говорить о себе в мужском роде, реально является женщиной, причем довольно тяжелого характера.
Отсюда и полное отсутствие логики в ее постах, абсолютное неумение отвечать за свои слова, постоянные перескакивания с темы на тему, давление на эмоции. Поэтому говорить с этим существом о чем-то всерьез просто бесполезно, спорить с такой женщиной - пустое занятие.
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Pelerin
Ответ Ильдар М
а есть детали его коррупционной деятельности? Или это так, для плюсов?) Типа, если политик - значит априори нехороший человек. Ну и логика)
Не просто политик.
Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».
Будучи в ГД вносил поправки в законопроект о СМИ: "поправки в закон появились внезапно и были приняты парламентом без обсуждения".

Я просто ошибся. Хотел написать, что сразу видно, что он кристально честный и принципиальный человек!
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Ильдар М
Ответ Celsius
"описанный характер и манера поведения свойственны и некоторым мужчинам, притом как многие женщины не уступают сильному полу в логическом мышлении и умении аргументировать свои мысли". Это так, тут с Вами сложно спорить. Поэтому я пишу об этом в среднем роде, так как сам не могу толком понять - то ли это реально женщина, толи мужчина с немужской психологией. Просто если считать, что это женщина - то подобное поведение становится мне понятно, среди женщин такие встречаются, если же все таки это мужчина - то какой-то ну уж очень нетипичный. "Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется." Статистически значимой разницы между средними показателями IQ мужчин и женщин нет. Но есть различие в ширине распределения по IQ, у мужчин она больше, то есть среди мужчин больше очень умных и больше очень глупых, а у женщин она меньше, то есть сильно умных/глупых среди них меньше. Но по жизни женщины любят иногда прикидываться дурами, оттого у некоторых складывается неверное впечатление об их уме. "Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию)". И это никуда не деть, повышенная эмоциональность вызвана женским гормональным фоном. То есть умом они все понимают, но руководствуются все равно в значительной мере эмоциями.
Ни убавить, ни прибавить) Полностью согласен.
Получается, Вы мне ответили на вопрос вместо автора комментария: фактов там конечно же никаких нет. Логика его/её рассуждения такова:
Сергей Боярский (помимо того, что сын известного артиста): А - депутат, Б - единорос, а следовательно - коррупционер! Как оказывается просто жить с таким эмоциональным и иррациональным мышлением) Я сейчас и про женщин (не всех), и про либералов (почти всех)))
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Celsius
Ответ Ильдар М
Любопытные наблюдения) Спасибо за разъяснение, значит я зря надеялся на конструктивный диалог с этим человеком неопределенного рода) На том и завершу его. Но Вам возражу в одном, если позволите: описанный характер и манера поведения свойственны и некоторым мужчинам, притом как многие женщины не уступают сильному полу в логическом мышлении и умении аргументировать свои мысли. Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется. Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию) Так что вполне возможно Ваши наблюдения в отношении данного персонажа верны)
"описанный характер и манера поведения свойственны и некоторым мужчинам, притом как многие женщины не уступают сильному полу в логическом мышлении и умении аргументировать свои мысли".
Это так, тут с Вами сложно спорить. Поэтому я пишу об этом в среднем роде, так как сам не могу толком понять - то ли это реально женщина, толи мужчина с немужской психологией. Просто если считать, что это женщина - то подобное поведение становится мне понятно, среди женщин такие встречаются, если же все таки это мужчина - то какой-то ну уж очень нетипичный.
"Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется."
Статистически значимой разницы между средними показателями IQ мужчин и женщин нет. Но есть различие в ширине распределения по IQ, у мужчин она больше, то есть среди мужчин больше очень умных и больше очень глупых, а у женщин она меньше, то есть сильно умных/глупых среди них меньше. Но по жизни женщины любят иногда прикидываться дурами, оттого у некоторых складывается неверное впечатление об их уме.
"Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию)".
И это никуда не деть, повышенная эмоциональность вызвана женским гормональным фоном. То есть умом они все понимают, но руководствуются все равно в значительной мере эмоциями.
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Ильдар М
Ответ Pelerin
Очень интересно про голосование, либералов и твои политические взгляды. Осталось только понять, зачем ты это пишешь мне, и какое отношение это всё имеет к коррупции во власти. Что ты пытаешься опровергнуть?
Уже потерял нить разговора?) У вас такое бывает, когда аргументов нет. Ты же мне сам задал вопрос, забыл? Я ответил развернуто, так сказать.
Опровергнуть я ничего не пытаюсь. Наоборот, я в самом первом сообщении поинтересовался, какие именно факты коррупционной деятельности Сергея Михайловича известны тебе. На что ты начал отвечать всё что угодно, кроме того, о чем я спросил) Переведя потом тему уже на меня (зачем-то), после моего ответа на твой вопрос ты запутался и спросил, о чем вообще шла речь) Это тебе краткий пересказ нашего диалога выше, если ты его не видишь)
Ну так что в итоге-то, факты будут? Или просто плюнул в человека, пользуясь анонимностью, зная, что ему нет дела до твоих обвинений, иначе бы привлек за клевету? Вместо того, чтобы по-человечески выразить поддержку большому артисту, ты начал оскорблять зачем-то его сына. Это очень низко. Но в вашем стиле, ничего удивительного)
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Celsius
Ответ ta-tosha
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Быдлоидиоты сбежались поглумиться над чужой болезнью.
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Птюч, Ёж.
Ответ Nogoi89
А, он не стал болельщиком Тосно? И чем ему помочь? Он мужчина обеспеченный. А, так, да, как и любому человеку, желаю здоровья.
ну например поддержать морально. ему наверно будет приятно.
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Антон Фалафель
А што у Бояры средств нет?
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Sobachkin
Каналья!
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Benjamin
Лучше промолчать в такой ситуации…
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Ильдар М
Ответ Pelerin
Прослеживается. Это называется корреляция. Но электорату такие слова знать не положено.
и даже это умное слово опять не в тему)) Хоть оно и похоже на слово, которое прозвучало выше в качестве обвинения в адрес Боярского-младшего, но подтверждения которому так и не было предоставлено даже на словах, что уж говорить о фактах) И так у вас (я про всех "ваших") во всём.
Электорат знает разные слова. И многое видит и понимает. В этом ошибка ваша, несистемщиков-либералов (эх, опошлили хорошее слово): вы считаете большинство россиян, выбирающую эту власть, глупее себя. Но дело обстоит ровно наоборот.
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Pelerin
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Ильдар М
Ответ Pelerin
Убедил. Я, конечно, сомневался. Но после "я умнее тебя" твоë интеллектуальное преимущество стало очевидным! P.S. Правильно ли я понимаю, что ты не приемлешь обобщение среди 450 депутатов, в следующем предложении делая обобщения среди нескольких миллионов? Гений! )
вот это ваше искусство переобувания в воздухе - это конечно тоже мастерство особое) Куда уж нам до этого, прямолинейным простолюдинам.
Интеллектуальный уровень свой и мой попытался сравнить как раз ты выше, высокомерно пытаясь определить, что кому знать положено, а что нет. Я не говорил, что именно я умнее именно тебя. Тут недостаточно данных для сравнения, да и незачем мне это. Речь шла о большинстве россиян в сравнении с абсолютным меньшинством. Если уж конкретно про меня говорить - лично я за ЕР не голосовал. Но прекрасно понимаю, почему голосуют другие.
Ты сам понял, о чем говоришь? Какое обобщение? Ты обвинил конкретного депутата в коррупции, не предоставив никаких фактов, даже вымышленных) И да, всё верно, я не приемлю голословное обобщение. Если ворует один чиновник - это не значит обязательно по умолчанию, что ворует другой. И сам я не обобщал "миллионы" (откуда?). Озвучил лишь собственные выводы из многолетних наблюдений. Всегда забавно было видеть, как люди, слушающие какое-нибудь Эхо, считают себя членами некоего тайного общества, обладающего истинными знаниями) Хотя я внимательно читал практически всё на этом Эхе и кроме голословной воды, насыщенной для "вау"-эффекта заумными словами (как и в твоих сообщениях), там ничего не было интересного, за редким исключением.
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Pelerin
Ответ Ильдар М
Это факты из его политической деятельности. А коррупция в чем? Или если он разрабатывает и голосует за законы, которые не нравятся несистемной оппозиции (кристально честным и принципиальным людям) - значит он берет взятки? Логика опять же не прослеживается)
Прослеживается. Это называется корреляция. Но электорату такие слова знать не положено.
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Omega-3
Вот это "чувствует себя неплохо" весьма чревато тем, что он раньше положенного начнёт гулять по палате.
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Кудринио
Ну ******(ланфрен ланфра)!!!
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