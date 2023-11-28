Боярский перенес инфаркт. «Зенит» пообещал помочь «своему легендарному болельщику»

Михаил Боярский перенес инфаркт, и «Зенит» готов поддержать его.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство», – сказал РБК Сергей Боярский.

Генеральный директор « » пообещал оказать необходимую помощь известному фанату команды.

«Сильно опечалены этим известием! Желаем преодоления напасти.

«Зенит» окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику», – заявил менеджер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!