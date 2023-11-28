Боярский перенес инфаркт. «Зенит» пообещал помочь «своему легендарному болельщику»
Михаил Боярский перенес инфаркт, и «Зенит» готов поддержать его.
«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо. Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство», – сказал РБК Сергей Боярский.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал оказать необходимую помощь известному фанату команды.
«Сильно опечалены этим известием! Желаем преодоления напасти.
«Зенит» окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику», – заявил менеджер.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
. Болельщик Спартака
Но Вам возражу в одном, если позволите: описанный характер и манера поведения свойственны и некоторым мужчинам, притом как многие женщины не уступают сильному полу в логическом мышлении и умении аргументировать свои мысли. Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется. Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию) Так что вполне возможно Ваши наблюдения в отношении данного персонажа верны)
Отсюда и полное отсутствие логики в ее постах, абсолютное неумение отвечать за свои слова, постоянные перескакивания с темы на тему, давление на эмоции. Поэтому говорить с этим существом о чем-то всерьез просто бесполезно, спорить с такой женщиной - пустое занятие.
Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».
Будучи в ГД вносил поправки в законопроект о СМИ: "поправки в закон появились внезапно и были приняты парламентом без обсуждения".
Я просто ошибся. Хотел написать, что сразу видно, что он кристально честный и принципиальный человек!
Получается, Вы мне ответили на вопрос вместо автора комментария: фактов там конечно же никаких нет. Логика его/её рассуждения такова:
Сергей Боярский (помимо того, что сын известного артиста): А - депутат, Б - единорос, а следовательно - коррупционер! Как оказывается просто жить с таким эмоциональным и иррациональным мышлением) Я сейчас и про женщин (не всех), и про либералов (почти всех)))
Это так, тут с Вами сложно спорить. Поэтому я пишу об этом в среднем роде, так как сам не могу толком понять - то ли это реально женщина, толи мужчина с немужской психологией. Просто если считать, что это женщина - то подобное поведение становится мне понятно, среди женщин такие встречаются, если же все таки это мужчина - то какой-то ну уж очень нетипичный.
"Я уж не говорю об уровне интеллекта и эрудированности, тут с половой принадлежностью нет прямой связи, как мне кажется."
Статистически значимой разницы между средними показателями IQ мужчин и женщин нет. Но есть различие в ширине распределения по IQ, у мужчин она больше, то есть среди мужчин больше очень умных и больше очень глупых, а у женщин она меньше, то есть сильно умных/глупых среди них меньше. Но по жизни женщины любят иногда прикидываться дурами, оттого у некоторых складывается неверное впечатление об их уме.
"Но если в целом, то да, излишняя эмоциональность женщин часто мешает им вести сдержанную последовательную дискуссию)".
И это никуда не деть, повышенная эмоциональность вызвана женским гормональным фоном. То есть умом они все понимают, но руководствуются все равно в значительной мере эмоциями.
Опровергнуть я ничего не пытаюсь. Наоборот, я в самом первом сообщении поинтересовался, какие именно факты коррупционной деятельности Сергея Михайловича известны тебе. На что ты начал отвечать всё что угодно, кроме того, о чем я спросил) Переведя потом тему уже на меня (зачем-то), после моего ответа на твой вопрос ты запутался и спросил, о чем вообще шла речь) Это тебе краткий пересказ нашего диалога выше, если ты его не видишь)
Ну так что в итоге-то, факты будут? Или просто плюнул в человека, пользуясь анонимностью, зная, что ему нет дела до твоих обвинений, иначе бы привлек за клевету? Вместо того, чтобы по-человечески выразить поддержку большому артисту, ты начал оскорблять зачем-то его сына. Это очень низко. Но в вашем стиле, ничего удивительного)
Электорат знает разные слова. И многое видит и понимает. В этом ошибка ваша, несистемщиков-либералов (эх, опошлили хорошее слово): вы считаете большинство россиян, выбирающую эту власть, глупее себя. Но дело обстоит ровно наоборот.
Интеллектуальный уровень свой и мой попытался сравнить как раз ты выше, высокомерно пытаясь определить, что кому знать положено, а что нет. Я не говорил, что именно я умнее именно тебя. Тут недостаточно данных для сравнения, да и незачем мне это. Речь шла о большинстве россиян в сравнении с абсолютным меньшинством. Если уж конкретно про меня говорить - лично я за ЕР не голосовал. Но прекрасно понимаю, почему голосуют другие.
Ты сам понял, о чем говоришь? Какое обобщение? Ты обвинил конкретного депутата в коррупции, не предоставив никаких фактов, даже вымышленных) И да, всё верно, я не приемлю голословное обобщение. Если ворует один чиновник - это не значит обязательно по умолчанию, что ворует другой. И сам я не обобщал "миллионы" (откуда?). Озвучил лишь собственные выводы из многолетних наблюдений. Всегда забавно было видеть, как люди, слушающие какое-нибудь Эхо, считают себя членами некоего тайного общества, обладающего истинными знаниями) Хотя я внимательно читал практически всё на этом Эхе и кроме голословной воды, насыщенной для "вау"-эффекта заумными словами (как и в твоих сообщениях), там ничего не было интересного, за редким исключением.