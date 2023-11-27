Меньшиков о СКА: «Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Не зря по ночам смотрит матчи НХЛ – это дает плоды»

Теги СКА Торпедо НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков высказался о победной серии СКА.

Команда Романа Ротенберга одержала восемь побед подряд.

– СКА проводит хороший отрезок. И надо отметить, что они с лидерами играют – «Ак Барс», «Локомотив», «Спартак», «Торпедо»... Доказывают, что их хоккей, концепция имеют право на жизнь.

Особенно с «Торпедо» была яркая игра. Отыгрались с 0:3, выиграли в серии буллитов. Это постараться надо.

– Как так вышло?

– Ну, понимаете, хоккей – как баскетбол. Ты попадаешь – ведешь в счете, не попадаешь – уступаешь. В этой игре ярко проявился стиль СКА.

Роман Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Они, образно говоря, в третьем периоде накинули «телогрейку» на соперника, переломили ход матча.

Нижегородцы как раз играют комбинационно, технично, как действовала сборная СССР. Столкнулись две концепции, и СКА взял верх.

– Именно за счет силы, активности?

– Да, этот стиль игры – мощный. Посмотрите, как действуют армейцы: давят, давят, не сбавляют оборотов, заставляют соперника ошибаться.

При этом нельзя сказать, что их игра – ломовая, примитивная. Нет, там сочетание мощи и техники.

Мы же видим, какие комбинации разыгрываются. Но такой хоккей – очень энергозатратный, от игроков требуется много сил.

Команда с таким расчетом подобрана, чтобы выдерживать нагрузки.

Можно сказать, что тренер Ротенберг не зря по ночам смотрит матчи НХЛ – это дает свои плоды, – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.

33 комментария

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Мерседес-Бендзь
Жене сказал, что пошёл к любовнице. Любовнице сказал, что пошёл к жене. А сам на сетанту и смотреть, смотреть, смотреть.
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Russ Ivan
Трудно Роме, очень непросто всё совмещать - и самолётные ноги таскать, и вратаря на тренировке пробить, и в раздевалке систему выстроить, и душевное интервью дать, и сборную России готовить, а тут ещё ночные просмотры НХЛ душу выматывают...
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Валерий Завьялов
что этот мамочкин сын может проповедовать!!! не смешите, ротенберг не тренер, а случайный в хоккее персонаж! игроки хохочут!
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Ебздрогыч
Глубже надо, еще глубже
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Барсукова Элина
Ответ Russ Ivan
Трудно Роме, очень непросто всё совмещать - и самолётные ноги таскать, и вратаря на тренировке пробить, и в раздевалке систему выстроить, и душевное интервью дать, и сборную России готовить, а тут ещё ночные просмотры НХЛ душу выматывают...
не забудьте о том, что он еще и эксперт выкладки льда!
+17
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Мэй Касахара
Новости про Ротенберга можно перенести в юмористический раздел спортса
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J-12
ну да, Ротенберг тренер ставит игру, а не Брагин, Зубов и Корешков🤦‍♂️
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Rudenzik
в игре Ска не видно ничего канадского
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Максим Столбов
Он там сатанистские обряды по ночам устраивает, берет одного игрока СКА и рассказывает о системе. Потом следующего и так постоянно
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Башмак Нирванов
Чистая азиатчина.
Именно в Азии любят чинопочитание и патернализм.
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Vasyamarch91
Если они все серьезно это говорят, то у врачей должны быть вопросы
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Uriah Heep
Полку подпевал прибыло.
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Ми Ша
Никитин после не засчитанной в ворота СКА честно забитой шайбы сказал что смотрит ротенберг по ночам… порнофильмы
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Антон Некрасов
о великий проповедник , ОН сделает все и ОН делает всёё, чтобы команда побеждала .. о великий
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СпутникНТ
Я тоже смотрю каждый день матчи НХЛ, только по утрам,другой часовой пояс....давай теперь всех назначим тренерами,кто хороший хоккей смотрит?!
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mas76
а сколько надо матчей НХЛ посмотреть , чтобы заслуженного тренера получить?
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mas76
тонкий троллинг
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Machine Head
В игре с Торпедо ярко проявился стиль ска. Бггг какой такой стиль был когда горели к третьему периоду 0:3 . Я просто ору.
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Евгений Исаев
Чё? 😳 Всё ещё смотрит?🤔 Видимо, на "Заслуженного" замахнулся🤣🤣🤣
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Сергей Лепехин
Начал готовиться к НХЛ
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Владимир
Глубже уже некуда!!)))
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1960лоцман
Не было бы покровительства в лице ВВ клана Ротенбергов, где бы они были все и в том числе "великий тренер " Рома.
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1960лоцман
Прогиб засчитан, возьми с полки пирожок.
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mnb213
Ответ Ми Ша
Никитин после не засчитанной в ворота СКА честно забитой шайбы сказал что смотрит ротенберг по ночам… порнофильмы
Исключительно ге..ропские
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Machine Head
Очень чисто ! Чисто ска! Бггг
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Tosha NeoN
два вопроса, кто такой Меньшиков? и могу ли я быть главным тренером, если тоже ночью смотрю матчи НХЛ ?
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jakkotja@gmail.com
Под одеялом с фонариком сличая с конспектами тарасова
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urloff
Не ту машину назвает красной?
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Sobachkin
Тренер Ротенберг не зря по ночам смотрит матчи НХЛ в элитных и дорогих ресторанах Петербурга!
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Вячеслав Котов
самому то не смешно
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Денис Кораблёв
В нашем хоккее не бум бум, на Канадский решил замахнуться 😏 пусть просто проповедует….свидетелей иеговых,авось не вылетят из кхл🤣😂
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Пицца с ананасами
🤣
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