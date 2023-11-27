Меньшиков о СКА: «Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Не зря по ночам смотрит матчи НХЛ – это дает плоды»

Константин Меньшиков высказался о победной серии СКА.

Команда Романа Ротенберга одержала восемь побед подряд.

– СКА проводит хороший отрезок. И надо отметить, что они с лидерами играют – «Ак Барс», «Локомотив», «Спартак», « »... Доказывают, что их хоккей, концепция имеют право на жизнь.

Особенно с «Торпедо» была яркая игра. Отыгрались с 0:3, выиграли в серии буллитов. Это постараться надо.

– Как так вышло?

– Ну, понимаете, хоккей – как баскетбол. Ты попадаешь – ведешь в счете, не попадаешь – уступаешь. В этой игре ярко проявился стиль СКА.

Роман Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Они, образно говоря, в третьем периоде накинули «телогрейку» на соперника, переломили ход матча.

Нижегородцы как раз играют комбинационно, технично, как действовала сборная СССР. Столкнулись две концепции, и СКА взял верх.

– Именно за счет силы, активности?

– Да, этот стиль игры – мощный. Посмотрите, как действуют армейцы: давят, давят, не сбавляют оборотов, заставляют соперника ошибаться.

При этом нельзя сказать, что их игра – ломовая, примитивная. Нет, там сочетание мощи и техники.

Мы же видим, какие комбинации разыгрываются. Но такой хоккей – очень энергозатратный, от игроков требуется много сил.

Команда с таким расчетом подобрана, чтобы выдерживать нагрузки.

Можно сказать, что тренер Ротенберг не зря по ночам смотрит матчи – это дает свои плоды, – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.