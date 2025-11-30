Панарин без очков против «Тампы»: 2 броска за 23:40 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс». В предыдущих 2 матчах он набрал 6 баллов

Панарин не набрал очков в матче с «Тампой».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативностью в матче НХЛ с «Тампой » (1:4).

За 23:40 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс » (4:00 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

В предыдущих двух играх Панарин набрал 6 (2+4) очков.

Всего в 27 матчах сезона на его счету 26 (8+18) баллов.