Панарин без очков против «Тампы»: 2 броска за 23:40 – лучшее время среди форвардов «Рейнджерс». В предыдущих 2 матчах он набрал 6 баллов
Панарин не набрал очков в матче с «Тампой».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативностью в матче НХЛ с «Тампой» (1:4).
За 23:40 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (4:00 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
В предыдущих двух играх Панарин набрал 6 (2+4) очков.
Всего в 27 матчах сезона на его счету 26 (8+18) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
