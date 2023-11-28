Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу в углу в матче с «Бостоном». У него 10 очков в 17 играх

Теги Бостон Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу у борта в углу.

Россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» (5:2). 

В первом периоде он выиграл борьбу за шайбу в углу площадки у Дерека Форборта, после чего прошел к воротам и пробил Джереми Сваймена броском с острого угла. 

В активе 23-летнего игрока стало 10 (4+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне в лиге. 

Сегодня Воронков (14:40, 2:36 – в большинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф. 

Его признали третьей звездой встречи. 

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8 комментариев

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Серый
Ну просто создан для НХЛ, хорошо, что после первого матча вправили мозги и не стали лепить из него тафгая.
+27
-1
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sve4keen
Отжигает
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0
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DAI1980
Ответ Серый
Ну просто создан для НХЛ, хорошо, что после первого матча вправили мозги и не стали лепить из него тафгая.
Я больше всего этого боялся
+2
-1
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Серый
Ответ sd4fmwrvz8
Создан 🤣🤣🤣посмотрим как на долго там задержится
Предвзятое башкирское мнение не интересует)
+2
-1
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RoyJones
Ответ Серый
Ну просто создан для НХЛ, хорошо, что после первого матча вправили мозги и не стали лепить из него тафгая.
Время тафгаев ушло… были бы 90 ые или начало 2000 пришлось бы Диме драться в любом случае много… Из тафгаев то осталось пару человек в нхл.
0
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Серый
Ответ RoyJones
Время тафгаев ушло… были бы 90 ые или начало 2000 пришлось бы Диме драться в любом случае много… Из тафгаев то осталось пару человек в нхл.
Естественно, я имел в виду тафгая в современном понимании.
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