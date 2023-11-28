Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу в углу в матче с «Бостоном». У него 10 очков в 17 играх
Дмитрий Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу у борта в углу.
Россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» (5:2).
В первом периоде он выиграл борьбу за шайбу в углу площадки у Дерека Форборта, после чего прошел к воротам и пробил Джереми Сваймена броском с острого угла.
В активе 23-летнего игрока стало 10 (4+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне в лиге.
Сегодня Воронков (14:40, 2:36 – в большинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф.
Его признали третьей звездой встречи.
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