Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу в углу в матче с «Бостоном». У него 10 очков в 17 играх

Дмитрий Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу у борта в углу.

Россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата между « » и « » (5:2).

В первом периоде он выиграл борьбу за шайбу в углу площадки у Дерека Форборта, после чего прошел к воротам и пробил Джереми Сваймена броском с острого угла.

В активе 23-летнего игрока стало 10 (4+6) очков в 17 играх в дебютном сезоне в лиге.

Сегодня Воронков (14:40, 2:36 – в большинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф.

Его признали третьей звездой встречи.