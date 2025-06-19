Мильштейн о матчах с командами CHL: «Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. Ребята показали характер, братство и настоящий дух победителей»

Дэн Мильштейн высказался о серии матчей против канадских команд.

Российские юниоры сыграли против канадских команд в Торонто и на турнире в Шарлоттстауне и победили во всех пяти матчах. Финал завершился со счетом 12:1.

«Организация таких матчей – это всегда непростой процесс. Львиная доля работы, включая перелеты, визовые вопросы, проживание, питание, аренду льда и прочую логистику – полностью легла на плечи нашего агентства Gold Star Hockey. Мы сделали это самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны организаций или спонсоров.

Спорт должен быть вне политики, нас тепло приняли. В победной раздевалке я поблагодарил каждого из ребят за этот турнир. Они показали не просто хоккей, они показали характер, братство и настоящий дух победителей. Я смотрел на них с гордостью и уважением.

Для меня было огромной честью быть рядом с ними, видеть их настрой, самоотдачу и уважение к игре. Они моя мотивация и колоссальная часть того, почему я продолжаю делать то, что делаю», – сказал агент, основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн.