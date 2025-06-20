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Рябкин – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский – 36-й, Прохоров – 48-й, Агафонов – 78-й, Шефер – 1-й, Хэгенс – 8-й

Иван Рябкин вошел в финальный рейтинг драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона.

Топ-80 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер.

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н. Майкл Миса («Сагино»)

3. н. Антон Фрондель («Юргорден»)

4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)

5. н Роджер Маккуин («Брэндон»)

6. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)

7. н Калеб Денуайе («Монктон»)

8. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

9. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»)

10. н Виктор Эклунд («Юргорден»)

...24. н Иван Рябкин («Маскигон»)

...36. н Александр Жаровский («Толпар»)

...48. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)

...78. з Максим Агафонов («Толпар»).

«Айлендерс» получили 1-й выбор на драфте НХЛ по итогам лотереи при 3,5% шансов на успех, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
Драфт НХЛ
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Майкл Миса
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Калеб Денуайе
Максим Агафонов
Виктор Эклунд
Брэди Мартин
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Роджер Маккуин
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Антон Фрондель
logoАлександр Жаровский
Радим Мртка
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