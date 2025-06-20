Рябкин – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Жаровский – 36-й, Прохоров – 48-й, Агафонов – 78-й, Шефер – 1-й, Хэгенс – 8-й
Иван Рябкин вошел в финальный рейтинг драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона.
Топ-80 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Майкл Миса («Сагино»)
3. н. Антон Фрондель («Юргорден»)
4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
5. н Роджер Маккуин («Брэндон»)
6. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)
7. н Калеб Денуайе («Монктон»)
8. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
9. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»)
10. н Виктор Эклунд («Юргорден»)
...24. н Иван Рябкин («Маскигон»)
...36. н Александр Жаровский («Толпар»)
...48. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)
...78. з Максим Агафонов («Толпар»).
«Айлендерс» получили 1-й выбор на драфте НХЛ по итогам лотереи при 3,5% шансов на успех, «Сан-Хосе» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Юта» – 4-й с подъемом на 10 позиций
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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