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Новиков о латинице в КХЛ: «Дикость! Не нужно идти поперек президента, который говорил о недопустимости засилья англицизмов в нашей жизни»

Юрий Новиков выступил за использование кириллицы на игровой форме команд КХЛ.

«В КХЛ у российских хоккеистов фамилии написаны на латинице. Это дикость! С какой стати мы обнуляем весь смысл фамилий наших игроков?

Недавно известный режиссер Сергей Михалков выступал в защиту русского языка. Надо уходить от этой дикости, чтобы хоккеист гордился своей фамилией. На родном языке – гордость, на чужом – непонятно что.

Не нужно идти поперек президента, который говорил о недопустимости засилья англицизмов в нашей жизни. Надеюсь мы увидим в следующем сезоне наших ребят с фамилиями на русском языке», – заявил заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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