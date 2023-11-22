«Миннесота» не планирует увольнять тренера Эвасона. Клуб ждет большего от Капризова и других лидеров (Крис Джонстон)

«Миннесота» не планирует увольнять главного тренера Дина Эвасона.

«Уайлд» потерпели 5 поражений подряд и занимают 7-е место в Центральном дивизионе с 14 очками в 17 играх.

«Естественно, что есть вопросы об отставке , потому что команда проиграла 5 матчей подряд и идет в нижней части таблицы.

Но на данный момент ощущение такое, что ему не грозит непосредственная опасность. Главным образом из-за того, что руководство смотрит на состав и говорит: исправление ситуации зависит не от обмена или смены тренера. Это зависит от вклада лучших игроков, которые должны помочь команде пройти через трудный отрезок.

Посмотрите: забросил 5 шайб, – две, – одну, при том, что у него был 31 гол в прошлом сезоне.

Недавно Билл Герин провел довольно горячую встречу с игроками. Смысл в том, что они должны выбраться из этой ситуации сами, а не за счет перемен, исходящих сверху», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон.