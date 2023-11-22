«Миннесота» не планирует увольнять тренера Эвасона. Клуб ждет большего от Капризова и других лидеров (Крис Джонстон)

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ Маркус Фолиньо Дин Эвасон Крис Джонстон Кирилл Капризов Мэттью Болди Хоккей

«Миннесота» не планирует увольнять главного тренера Дина Эвасона.

«Уайлд» потерпели 5 поражений подряд и занимают 7-е место в Центральном дивизионе с 14 очками в 17 играх. 

«Естественно, что есть вопросы об отставке Дина Эвасона, потому что команда проиграла 5 матчей подряд и идет в нижней части таблицы. 

Но на данный момент ощущение такое, что ему не грозит непосредственная опасность. Главным образом из-за того, что руководство смотрит на состав и говорит: исправление ситуации зависит не от обмена или смены тренера. Это зависит от вклада лучших игроков, которые должны помочь команде пройти через трудный отрезок. 

Посмотрите: Кирилл Капризов забросил 5 шайб, Маркус Фолиньо – две, Мэтт Болди – одну, при том, что у него был 31 гол в прошлом сезоне. 

Недавно Билл Герин провел довольно горячую встречу с игроками. Смысл в том, что они должны выбраться из этой ситуации сами, а не за счет перемен, исходящих сверху», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон. 

 

 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j-rich
Глупости какие, Эвансон хороший тренер, не его вина что состав дикарей откровенно слаб, лидеры не тянут, нет надёжного голкипера. Ничего зазорного если Миннесота в этом сезоне включится в борьбу за Селебрини (Эйзермана)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Непристойное предложение
если бы капризов и другие лидеры могли бы, уже бы показали, что за бред. тренера меняйте! победа в кс сент Луиса показывает как смена тренера может поднять команду со дна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий