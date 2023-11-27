Тренер «Миннесоты» о Болди, у которого 10 игр без голов: «Ребятам много платят, чтобы они забивали и играли лучше. Нужно посмотреть на себя в зеркало»
Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон с долей критики оценил игру Мэттью Болди.
«Уайлд» уступили «Детройту» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмое поражение подряд для «Миннесоты».
Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди не отметился результативными действиями в этой игре, получив четыре минуты штрафа. Серия форварда без голов продлилась до десяти игр. Болди набрал 8 (1+7) очков в 12 играх чемпионата.
«Иногда мы берем ответственность на себя, но порой игроку нужно проявить инициативу. Мне все равно, сколько тебе лет. Меня не волнует, что происходит.
Ребятам платят много денег за то, чтобы они забивали голы и играли лучше. Некоторые парни этого не делают.
Со своей стороны мы сделаем все, что сможем, но нужно также посмотреть на себя в зеркало», – сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.
Кажется, будто лидеров нужно было наоборот поддержать, а не прессовать в медиа. А теперь не удивлюсь, если и в раздевалке полное уныние, и на льду
Наверное, такой стиль дает результат в их ростере - но побольше бы тренерских задумок и наигранных сочетаний, на химии двух парней и прорывов типа Болди с таким составом нормально бьются, не везет часто просто.