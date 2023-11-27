Тренер «Миннесоты» о Болди, у которого 10 игр без голов: «Ребятам много платят, чтобы они забивали и играли лучше. Нужно посмотреть на себя в зеркало»

Теги Миннесота НХЛ Дин Эвасон Мэттью Болди Хоккей

Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон с долей критики оценил игру Мэттью Болди.

«Уайлд» уступили «Детройту» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это седьмое поражение подряд для «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди не отметился результативными действиями в этой игре, получив четыре минуты штрафа. Серия форварда без голов продлилась до десяти игр. Болди набрал 8 (1+7) очков в 12 играх чемпионата.

«Иногда мы берем ответственность на себя, но порой игроку нужно проявить инициативу. Мне все равно, сколько тебе лет. Меня не волнует, что происходит.

Ребятам платят много денег за то, чтобы они забивали голы и играли лучше. Некоторые парни этого не делают.

Со своей стороны мы сделаем все, что сможем, но нужно также посмотреть на себя в зеркало», – сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

7 комментариев

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GMeazza
Странно что они Болди прессуют. Молодой выдал два огненных сезона, в этом пока не большой просев, но все равно по очкам совсем не плохо
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Bombanero
Вообще странная там в Миннесоте обстановка. Смотрел я пару их матчей в этом сезоне и не сказать, что всё в них было безнадёжно.

Кажется, будто лидеров нужно было наоборот поддержать, а не прессовать в медиа. А теперь не удивлюсь, если и в раздевалке полное уныние, и на льду
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Bombanero
То, что генменеджер выдал большой контракт игроку, не значит, что тренер (!) команды должен за это игрока топить
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Aleksandr
Ответ Bombanero
Вообще странная там в Миннесоте обстановка. Смотрел я пару их матчей в этом сезоне и не сказать, что всё в них было безнадёжно. Кажется, будто лидеров нужно было наоборот поддержать, а не прессовать в медиа. А теперь не удивлюсь, если и в раздевалке полное уныние, и на льду
У них там тренер и менеджер необычные, если видели их ролики, типа юмор и покровительство снисходительное от менеджера и тренера.

Наверное, такой стиль дает результат в их ростере - но побольше бы тренерских задумок и наигранных сочетаний, на химии двух парней и прорывов типа Болди с таким составом нормально бьются, не везет часто просто.
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Свидетели Овцовы
Удивительно как все перевернулось, в прошлом сезоне про Росси писали что баст, а Болди будущий топ.
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Максим
Какая то там нездоровая обстановка в целом в команде и в тренерском штабе .
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Дмитрий Травницкий
Странная у этих парней логика. Если вы думаете, что у игроков нет спадов и подъёмов в карьере, то я с вас удивляюсь. Состав у Миннесоты не так уж хорош, чтобы добиваться серьёзных результатов, поэтому некоторые игроки могут и не проявлять большого рвения( ну не все хотят быть Дон-Кихотами, разбиваться в лепёшку, пытаясь вытащить команду из трясины, куда её загнало руководство). Я не удивлюсь если Капризов сбежит при первом удобном случае. И ещё один момент, даже если вы будете платить игроку зарплату на уровне звезды, это вовсе не означает, что он всегда будет играть на уровне звезды.
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