Тренер «Миннесоты» о Болди, у которого 10 игр без голов: «Ребятам много платят, чтобы они забивали и играли лучше. Нужно посмотреть на себя в зеркало»

Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон с долей критики оценил игру Мэттью Болди.

«Уайлд» уступили «Детройту» (1:4) в матче регулярного чемпионата . Это седьмое поражение подряд для «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» не отметился результативными действиями в этой игре, получив четыре минуты штрафа. Серия форварда без голов продлилась до десяти игр. Болди набрал 8 (1+7) очков в 12 играх чемпионата.

«Иногда мы берем ответственность на себя, но порой игроку нужно проявить инициативу. Мне все равно, сколько тебе лет. Меня не волнует, что происходит.

Ребятам платят много денег за то, чтобы они забивали голы и играли лучше. Некоторые парни этого не делают.

Со своей стороны мы сделаем все, что сможем, но нужно также посмотреть на себя в зеркало», – сказал главный тренер «Миннесоты» .