Герин о неудачах «Миннесоты»: «Я недоволен. У команды многое не получается. Игра Капризова и Болди беспокоит, но я верю в этих парней»

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ Дин Эвасон Кирилл Капризов Мэттью Болди Хоккей

Генменеджер «Миннесоты» недоволен текущим положением команды.

«Уайлд» потерпели 5 поражений подряд и занимают 6-е место в Центральном дивизионе с 14 очками в 17 играх. 

«Я недоволен. Меня не устраивает наше текущее положение. Самый главный момент – это наша готовность к борьбе. Ребята стараются каждый вечер, им не все равно. Я знаю это. Но сейчас у команды многое не получается. 

Это касается всего: от вбрасываний и единоборств до правильной позиционной игры и точности передач. Все должно быть лучше. 

Я думаю, что Дин Эвасон делает хорошую работу. Знаете, есть старая поговорка – можно привести лошадь на водопой, но нельзя заставить ее пить. Тренер не может выйти на лед и играть вместо ребят. Они должны это делать.

Игра Капризова и Болди нас беспокоит (у форвардов 2 гола в равных составах на двоих в этом сезоне – прим. Sports.ru). Но я верю в этих парней. Иногда такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их правильным курсом», – сказал Билл Герин

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5 комментариев

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RoyJones
У каприза мало того что не идет, еще в каждом матче потери на синей с очень опасными контратаками.. по Кириллу видно, что тяжеловатый он немного.. может промах в подготовке в летней был.
+6
0
+6
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KirGre
У всех бывают спады, более того , Уайлд не относится к числу фаворитов КС, просто середняк крепкий , борьба за выход в плов с любого места , не более того !
+3
-1
+2
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Алексей Курпас
Просто лошадь сытая в этой поговорке, голодная будет пить воду как миленькая
+2
0
+2
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ilya1809
Все беспокоились о эффекте второго сезона, а у Кирюхи эффект четвертого сезона
+2
0
+2
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