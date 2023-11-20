Герин о неудачах «Миннесоты»: «Я недоволен. У команды многое не получается. Игра Капризова и Болди беспокоит, но я верю в этих парней»

Генменеджер «Миннесоты» недоволен текущим положением команды.

«Уайлд» потерпели 5 поражений подряд и занимают 6-е место в Центральном дивизионе с 14 очками в 17 играх.

«Я недоволен. Меня не устраивает наше текущее положение. Самый главный момент – это наша готовность к борьбе. Ребята стараются каждый вечер, им не все равно. Я знаю это. Но сейчас у команды многое не получается.

Это касается всего: от вбрасываний и единоборств до правильной позиционной игры и точности передач. Все должно быть лучше.

Я думаю, что делает хорошую работу. Знаете, есть старая поговорка – можно привести лошадь на водопой, но нельзя заставить ее пить. Тренер не может выйти на лед и играть вместо ребят. Они должны это делать.

Игра Капризова и нас беспокоит (у форвардов 2 гола в равных составах на двоих в этом сезоне – прим. Sports.ru). Но я верю в этих парней. Иногда такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их правильным курсом», – сказал .