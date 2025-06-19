Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
Сегодня ярославский клуб объявил о продлении соглашения с 38-летним нападающим на один сезон.
– Переговоры о продлении контракта шли легко. Мы давно знаем руководство «Локомотива», у нас сложились хорошие отношения, мы понимаем друг друга. У игрока было желание продлить контракт, финансовый вопрос решили очень быстро.
– Последний ли это контракт Александра?
– Радулов в шикарной форме, мы знаем более молодых игроков, которые хуже выглядят по КПД, скорости и остальным показателям. Здесь вопрос не в возрасте, а форме.
Ягр до сих пор играет в своем клубе. В НХЛ огромное количество таких примеров, у нас – Слава Козлов. Он играл в «Спартаке» в сезоне-2013/14.
– Сколько Радулов может еще играть, судя по его форме?
– Пока есть желание. Он всегда нацелен на победу и отдается на максимум. Как только Радулов скажет: «Я уже не тот» – тогда он закончит. Пока видно, что у него есть силы, – сказал агент Александр Черных.