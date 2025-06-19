  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
0

Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»

Агент Александра Радулова высказался о новом контракте игрока с «Локомотивом».

Сегодня ярославский клуб объявил о продлении соглашения с 38-летним нападающим на один сезон.

– Переговоры о продлении контракта шли легко. Мы давно знаем руководство «Локомотива», у нас сложились хорошие отношения, мы понимаем друг друга. У игрока было желание продлить контракт, финансовый вопрос решили очень быстро.

– Последний ли это контракт Александра?

– Радулов в шикарной форме, мы знаем более молодых игроков, которые хуже выглядят по КПД, скорости и остальным показателям. Здесь вопрос не в возрасте, а форме.

Ягр до сих пор играет в своем клубе. В НХЛ огромное количество таких примеров, у нас – Слава Козлов. Он играл в «Спартаке» в сезоне-2013/14.

– Сколько Радулов может еще играть, судя по его форме?

– Пока есть желание. Он всегда нацелен на победу и отдается на максимум. Как только Радулов скажет: «Я уже не тот» – тогда он закончит. Пока видно, что у него есть силы, – сказал агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Радулов
logoЯромир Ягр
logoЛокомотив
Александр Черных
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoВячеслав Козлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
сегодня, 14:57
«Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год
24сегодня, 14:10
Никитин о том, звал ли Радулова в ЦСКА: «Санька идет своей дорогой, а мы – своей. Остаемся близкими по духу людьми»
2517 июня, 20:57
Главные новости
В Казахстане расследуют уголовное дело в отношении экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
1 минуту назад
Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»
321 минуту назад
Барков с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра: «Он ходил по своему району, стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с кубком?»
333 минуты назадВидео
Ротенберг о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»: «Создаем условия, в которых дети смогут тренироваться и учиться на самом высоком уровне. Это вклад в будущее российского спорта»
6сегодня, 15:54
«Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»
2сегодня, 15:31
Дюшен продлил контракт с «Далласом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов
20сегодня, 15:14
Медведев о «СКА-Арене»: «Качество льда не соответствует современным стандартам. Это мнение участников турнира на ПМЭФ»
18сегодня, 14:45
Ротенберг о Загитовой: «Мы рады сотрудничеству, всегда готовы предоставить лед. Где хоккей, там и фигурное катание»
14сегодня, 14:18
«Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год
24сегодня, 14:10
Билл Дэйли: «Бобровский заслужил место в Зале славы НХЛ. Решение примет выборный комитет»
15сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
114 минут назад
«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
2сегодня, 15:59
«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов
2сегодня, 15:45
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
сегодня, 14:57
«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
28сегодня, 14:33
Кочетков о серии поражений «Каролины»: «В НХЛ любую статистику ведут, скоро начнут считать, с какой ноги кто в раздевалку зашел, наверное. Давления из-за этого не было»
сегодня, 13:37
«Оттава» подпишет с Зеттерлундом контракт на 3 года, кэпхит – 4,275 млн долларов (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 13:24
Овечкин не участвует в ПМЭФ, сообщил агент: «Саша в отпуске, его на форуме не будет»
сегодня, 12:51
Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
11сегодня, 12:21
«Локомотив» продлил контракты с Береглазовым и Черепановым на 2 года
4сегодня, 11:15